Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 1:00 p. m. · 2 min de lectura

El río Paraná se ubica en 5,84 metros y, aunque descendió algunos centímetros, los pronósticos anticipan nuevas tormentas. También se esperan lluvias en varias provincias y temperaturas de hasta 41 grados en Bolivia.

El río Paraná permanece en un nivel crítico de 5,84 metros. Aunque el cauce bajó algunos centímetros en las últimas horas, las previsiones de nuevas tormentas en la zona mantienen la preocupación.

Las lluvias podrían dejar acumulados de entre 30 y 70 milímetros en Misiones, Córdoba y La Pampa, con posibilidades de que esos valores sean superados en sectores puntuales.

Pronóstico de lluvias en distintas regiones

En la región de Cuyo, se estiman precipitaciones de entre 15 y 40 milímetros para San Luis y Mendoza. En tanto, en sectores de Neuquén, Río Negro y Chubut se esperan registros más moderados, de entre 10 y 20 milímetros.

El escenario se enmarca en los efectos asociados al fenómeno de El Niño, que puede generar condiciones climáticas extremas en distintas regiones del mundo.

El Niño y las temperaturas extremas en Bolivia

En Bolivia, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología activó una alerta naranja por temperaturas que podrían alcanzar los 41 grados Celsius en cuatro departamentos. La advertencia rige desde este miércoles hasta el viernes 20 de noviembre para Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca y Beni, donde se pronostican máximas de entre 36 y 41 grados, por encima de los valores habituales para esta época.

La especialista del organismo Ximena Pancata señaló que El Niño está vinculado con el calor extremo y la sequía. Sus efectos también podrían traducirse en condiciones de sequía intensa en el occidente boliviano, incluido el departamento de Oruro.

El gobernador de Oruro, Edgar Sánchez, informó que se realizan los procedimientos para declarar el desastre departamental por la sequía que afecta a varios municipios. El cambio de categoría permitiría acceder a más recursos del nivel central y a cooperación internacional.

Riesgo de inundaciones en Somalia

En el centro de Somalia, miles de familias desplazadas siguen con preocupación la posibilidad de nuevas inundaciones. El río Shabelle está al límite de su capacidad y persiste el recuerdo de la devastación que provocó El Niño en 2023.

Amina Mahdi Osman recordó el impacto de aquellas inundaciones: una noche despertó y encontró que el agua había llegado hasta el borde de su cama.