Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 2 min de lectura

La nueva flota representa más del 15 por ciento de los vehículos del sistema y comenzará a operar en la línea 103. Luego, reemplazará todas las unidades de las líneas 115, 120 y 129.

La Municipalidad de Rosario puso en marcha la incorporación de 93 colectivos impulsados a gas natural comprimido (GNC), con el objetivo de renovar el transporte urbano y reducir las emisiones contaminantes. Las unidades llegarán progresivamente a distintas líneas de la ciudad.

La nueva flota representa más del 15 por ciento de los vehículos del servicio y permitirá renovar por completo los coches de algunos recorridos. Además, los colectivos generan menos contaminación sonora y utilizan un combustible alternativo al diésel, con menores emisiones y costos operativos.

Cómo son los nuevos colectivos a GNC de Rosario

Los vehículos tienen carrocería blanca con detalles en verde y celeste. Entre sus beneficios, producen un 50 por ciento menos de contaminación sonora y reducen las emisiones de monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOX) y dióxido de carbono (CO2).

También cuentan con mejoras en la dirección de las ruedas, la capacidad de frenado, la transmisión y la climatización. Para recibir las unidades, las empresas prestatarias adaptaron sus bases operativas, instalaron máquinas validadoras y capacitaron al personal de mantenimiento.

Qué líneas incorporarán los colectivos a GNC

La primera línea en completar el recambio será la 103, que conecta el extremo norte con el sur de Rosario y llega a Granadero Baigorria y Villa Gobernador Gálvez. Más adelante, los nuevos coches reemplazarán todas las unidades de las líneas 115, 120 y 129.

Los colectivos fueron trasladados desde la Terminal Portuaria de Zárate hasta las bases de operaciones de Rosario Bus y Movi, las empresas responsables del servicio. Allí se realizan los últimos ajustes antes de que las unidades comiencen a circular.

Renovación de la flota del transporte urbano

Con la incorporación, la antigüedad promedio de los colectivos rosarinos bajará de ocho a cinco años hacia fines de 2026. Según las proyecciones de la Secretaría de Movilidad, más del 43 por ciento de los vehículos tendrá menos de tres años.

“Comenzaron a llegar las 93 unidades a GNC que vamos a incorporar en nuestro sistema de transporte”, anunció el intendente Pablo Javkin en sus redes sociales. También destacó: “Aún en un contexto muy difícil de quita de subsidios, de discriminación permanente del AMBA en relación a los subsidios al transporte, esta ciudad siempre va para adelante y siempre hace cosas para mejorar el servicio”.

La compra se suma a las incorporaciones de los últimos años: 56 unidades entre 2023 y 2024, otras 130 durante 2025 y 40 adicionales en 2026 para reforzar distintas líneas.