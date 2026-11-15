Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranja y amarilla para este sábado 14 de noviembre. En la provincia de Buenos Aires, el aviso amarillo alcanza al sur y sudeste, mientras que la Ciudad y el conurbano no tienen alertas vigentes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas para este sábado 14 de noviembre. Los avisos abarcan sectores de la provincia de Buenos Aires y una extensa zona del centro, el Litoral y el norte del país.

El mapa oficial prevé las condiciones más severas en una franja del centro y el noreste argentino. En territorio bonaerense, en cambio, el alerta amarillo se limita al sur y sudeste provincial.

Alerta por tormentas en el sur de Buenos Aires

El aviso amarillo para la provincia alcanza la costa atlántica y el interior sur. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, el conurbano y el centro y norte bonaerense permanecen en nivel verde, sin alertas meteorológicas vigentes para la jornada.

El SMN no precisa en el mapa informado un horario de llegada de las tormentas a Buenos Aires. La advertencia publicada delimita las zonas alcanzadas por los distintos niveles de alerta.

Qué provincias están bajo alerta naranja

El nivel naranja comprende gran parte de Córdoba, incluida la capital provincial; el centro y norte de Santa Fe, con la ciudad de Santa Fe; y prácticamente todo Santiago del Estero.

También abarca el sudeste de Chaco, con foco en Resistencia, y el norte y oeste de Corrientes, incluida su capital. La alerta se extiende además al este de Catamarca y La Rioja, el sur de Tucumán, el extremo este de San Juan y el norte de San Luis.

Alerta amarilla en el Litoral y el norte argentino

El nivel amarillo comprende la totalidad de Entre Ríos, incluida Paraná, y de Misiones, con Posadas. También alcanza al resto de Corrientes y gran parte de Formosa.

En el norte, el aviso incluye casi toda la provincia de Tucumán, el centro y este de Salta y gran parte de Jujuy. En la región central y de Cuyo, abarca el sur de Santa Fe, el centro y oeste de San Luis, y sectores del oeste de Catamarca y La Rioja.

Qué zonas quedan fuera de las alertas

El resto de la región pampeana y el norte de la Patagonia se mantienen en nivel verde. En esa situación se encuentran La Pampa, Mendoza y Neuquén, fuera del área de afectación prevista para este sábado.