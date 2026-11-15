Dos mujeres fueron asistidas en el Hospital Pablo F. Lacoste tras un incidente en la vía pública en Eduardo Castex. Un hombre fue demorado y luego quedó notificado en libertad.

Dos mujeres mayores de edad resultaron heridas este martes por la mañana durante un incidente en la intersección de Avenida del Trabajo e Independencia, en Eduardo Castex. Un hombre también mayor de edad fue demorado y, tras las actuaciones correspondientes, quedó notificado en libertad.

Personal de la Comisaría Departamental intervino luego de recibir un llamado que alertaba sobre una pelea en la vía pública. Según informó el comisario inspector Javier Rech, al llegar los efectivos encontraron a las mujeres con lesiones; una de ellas tenía heridas sangrantes que habrían sido provocadas por el hombre.

Asistencia y actuaciones judiciales

Las víctimas fueron asistidas en el Hospital Pablo F. Lacoste, adonde se solicitó el traslado de una ambulancia local. El presunto agresor, que se encontraba alterado, también pasó por el centro de salud para una revisión médica antes de ser trasladado a la sede policial.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el conflicto se habría originado en desavenencias de vieja data por motivos personales. Cumplidas las diligencias legales, el Ministerio Público Fiscal dispuso que el imputado fuera notificado en libertad y dictó una prohibición de acercamiento hacia las víctimas.