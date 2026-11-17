Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 2 min de lectura

Una encuesta nacional en 15 provincias registró altos niveles de inseguridad alimentaria, empleo informal y dependencia de programas sociales entre las mujeres de zonas periféricas. El relevamiento también expuso la sobrecarga de cuidados y el sobreendeudamiento.

El 84,5% de las mujeres encuestadas en barrios populares manifestó preocupación constante por no contar con alimentos suficientes para su hogar. El dato surge de la Encuesta Nacional La Realidad Social en las Periferias, elaborada por el Instituto Periferias, dirigido por Daniel Menéndez.

El relevamiento se realizó entre agosto y septiembre de 2026 en 15 provincias argentinas. A través de un cuestionario de 47 preguntas aplicado a 5.088 personas, relevó un escenario atravesado por el hambre, la informalidad laboral y el sobreendeudamiento.

Inseguridad alimentaria y falta de acceso a comida saludable

Según el informe, la inseguridad alimentaria grave alcanza al 43,6% de las mujeres consultadas. Además, el 73,9% no consigue acceder a alimentos saludables y nutritivos, mientras que el 58,4% debe saltearse comidas.

La falta de dinero llevó al 40,7% a pasar un día entero sin comer. La gravedad de la crisis también queda reflejada en el caso de Stella Chávez, una jubilada de 67 años y madre de seis hijos que estuvo 35 días detenida tras intentar llevarse carne y otros productos básicos de un supermercado.

La situación de las jubiladas y la falta de ingresos

Chávez no podía comprar comida con su haber mínimo, que apenas le alcanzaba para cubrir los medicamentos y las tarifas de servicios. Su situación expone la vulnerabilidad que enfrentan mujeres mayores ante la indigencia y la falta de protección social.

Empleo informal y dependencia de programas sociales

El acceso al empleo registrado también presenta una brecha de género: apenas el 13,8% de las mujeres tiene un trabajo formal como principal fuente de ingresos, frente al 22% de los varones.

En tanto, el 42,8% de las mujeres trabaja en el sector informal y el 25,5% depende de asistencia o programas sociales como ingreso prioritario. Entre los varones, esa proporción es del 8,3%. El estudio también señala la sobrecarga de cuidados y el sobreendeudamiento entre los problemas que atraviesan los hogares de las periferias.