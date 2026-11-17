El árbol, plantado en 1941 en la plaza San Martín, perdió casi todo su follaje y presenta un marcado deterioro. Especialistas y entidades habían reclamado medidas para protegerlo desde hace años.

El retoño del pino de San Lorenzo, ubicado en la renovada plaza San Martín de La Plata, atraviesa un estado crítico. A pocos metros del monumento al Libertador, el ejemplar permanece en pie, pero casi no tiene follaje y su tronco se inclina sobre el cantero circular que lo contiene desde hace más de ocho décadas.

Vecinos y especialistas coinciden en el diagnóstico: el árbol está agonizando. Una ingeniera forestal e investigadora de la UNLP que observó su estado en los últimos días lo definió así: “Está casi muerto”. Desde el Foro en Defensa del Árbol fueron más categóricos: “Diría que está seco. Ocurrió luego de la finalización de la remodelación de la plaza”.

La historia del retoño del pino de San Lorenzo

El ejemplar fue llevado a la plaza en 1941 por dirigentes del club Universitario. Entre ellos estaba Anselmo Marini, quien más tarde sería gobernador bonaerense, entre 1963 y 1966. En la base del árbol colocaron una placa con la inscripción: “Retoño del Pino de San Lorenzo: Dios le dio vida, San Martín historia”. La placa desapareció hace varios años y ya no quedan rastros de ella en el cantero.

El pino original fue el refugio de José de San Martín el 3 de febrero de 1813, después de la batalla de San Lorenzo. A orillas del Paraná, el Libertador se resguardó bajo su sombra y dictó al teniente Mariano Necochea el parte dirigido al Superior Gobierno, en el que comunicaba la victoria sobre las fuerzas españolas. Ese documento se convirtió en una pieza clave de la historia argentina y dio origen a la leyenda del árbol.

El deterioro del árbol histórico en La Plata

El retoño platense es un pino piñonero (Pinus pinea). Las podas sucesivas eliminaron sus ramas inferiores y afectaron su equilibrio vertical; con el paso del tiempo, además, distintas plagas debilitaron el ejemplar. Por su valor histórico, el estado del árbol fue calificado como “gravísimo”.

Las advertencias sobre su deterioro no son recientes. Especialistas en arbolado urbano recomendaron medidas para intentar garantizar su supervivencia y, en febrero de 2015, se presentó el último reclamo formal. El pedido contó con el respaldo de numerosas entidades: la Fundación Biosfera, la Biblioteca Euforión, la Universidad Popular Alejandro Korn (UPAK), el club Universitario, la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados, el Centro de Residentes Riojanos, la Asociación Cultural Sanmartiniana, el Centro de Fomento General San Martín y el Instituto Belgraniano, entre otras.

Un símbolo que se apaga junto al monumento a San Martín

Pese a las advertencias, el árbol continuó perdiendo vitalidad. La paradoja es que su deterioro se acentuó en una plaza recientemente remodelada, a pocos metros del monumento que homenajea al prócer vinculado con la historia del pino original. Mientras la figura de bronce permanece firme, el retoño que representa ese episodio se apaga lentamente.

La frase que San Martín dictó bajo la sombra del árbol en 1813 quedó en la memoria colectiva: “me arrojo a pronosticar sin temor que este escarmiento será un principio para que los enemigos no vuelvan a inquietar a estos pacíficos moradores”. Más de dos siglos después, el ejemplar plantado para mantener viva esa historia enfrenta sus últimos días.