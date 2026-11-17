Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 12:32 p. m. · 1 min de lectura

Un nene de cinco años tuvo dificultades para respirar luego de tragarse un objeto pequeño en una vivienda de Villa Cornú. Los agentes le realizaron la maniobra de Heimlich y fue trasladado al Hospital Pediátrico del Niño Jesús.

Un niño de cinco años se atragantó con un juguete pequeño y fue asistido por policías durante la noche del lunes 16 de noviembre, en una vivienda del barrio Villa Cornú, en la ciudad de Córdoba. Tras recibir ayuda, fue trasladado al Hospital Pediátrico del Niño Jesús.

Un llamado al 911 alertó a los efectivos de que el menor había tragado accidentalmente un objeto que se le había quedado trabado en la garganta y que tenía dificultades para respirar.

La intervención de los policías

Al llegar al domicilio de la calle Peñi, los agentes advirtieron la gravedad de la situación y le realizaron la maniobra de Heimlich. El niño logró expulsar el juguete y recuperar la respiración.

Luego, fue llevado al Hospital Pediátrico del Niño Jesús para recibir atención médica y evaluar su estado de salud. Según lo informado por los agentes, se encontraba en buen estado tras el episodio.