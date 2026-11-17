Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 1 min de lectura

Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste habilitaron el pago con código QR en la Panamericana y el Acceso Oeste. Mercado Pago ofrece un 50% de descuento en un viaje por día durante los primeros 15 días de la promoción.

Los conductores que circulan por la Panamericana y el Acceso Oeste ya pueden pagar los peajes con código QR desde el celular. La modalidad fue incorporada por las concesionarias Autopistas del Sol (AuSol) y Autopistas del Oeste (AuOeste) para ampliar las opciones digitales y agilizar el paso por las cabinas.

El sistema comenzó a funcionar el viernes 6 de noviembre. Como incentivo, quienes paguen con Mercado Pago acceden a un 50% de descuento en un viaje por día durante los primeros 15 días de la promoción. La bonificación se aplica automáticamente al escanear el QR y no depende del medio de pago asociado a la cuenta.

En qué autopistas se puede pagar con código QR

La opción está disponible en la Panamericana y sus ramales a Pilar, Campana y Tigre, además de la avenida General Paz, bajo la concesión de Autopistas del Sol. También se puede utilizar en el Acceso Oeste, que conecta la Ciudad de Buenos Aires con Morón, Ituzaingó, Moreno, General Rodríguez y Luján.

Para abonar, hay que ingresar por las vías habilitadas para el pago electrónico, identificadas con carteles, y detenerse frente al tótem de cobro. Luego se escanea con una billetera virtual el código QR que aparece en pantalla. Una vez acreditado el pago, la barrera se levanta automáticamente.

Cuánto cuesta pagar el peaje con QR

El pago con QR se suma a otras alternativas electrónicas incorporadas en marzo: tarjetas de débito y crédito Visa y Mastercard, además de celulares con tecnología NFC.

Sin embargo, estas opciones tienen una tarifa equivalente a la del pago manual, que es el doble de la correspondiente al sistema automático. Por eso, TelePASE sigue siendo la alternativa más económica para quienes usan habitualmente estas autopistas.