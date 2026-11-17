Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 1 min de lectura

El Servicio Meteorológico Nacional emitió avisos amarillos y naranjas para amplias zonas del centro y el norte del país. Se esperan lluvias intensas, ráfagas, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Tras una jornada de lunes compleja, este martes rigen alertas meteorológicas en 14 provincias por tormentas y lluvias. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los fenómenos podrían incluir abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas, actividad eléctrica y granizo.

Alerta naranja por tormentas en Corrientes, Misiones y Santiago del Estero

El SMN emitió una alerta naranja para el oeste de Santiago del Estero, buena parte de Corrientes y sectores de Misiones. Las tormentas más intensas se desarrollan en áreas de Chaco, Corrientes y Misiones, provincias que también tienen zonas bajo alerta amarilla.

En el este de Chaco, el norte de Corrientes y algunos sectores de Misiones, además, rigen avisos a corto plazo por tormentas fuertes, con lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo.

Qué provincias están bajo alerta amarilla por lluvias

La alerta amarilla por tormentas alcanza a Corrientes, gran parte de Chaco, el oeste de Formosa, el resto de Santiago del Estero y el norte de Santa Fe. También comprende el oeste de Córdoba y San Luis, Tucumán, el este de Catamarca y el oeste de La Rioja.

El aviso se extiende, además, al centro de San Juan, el norte de La Pampa, zonas centrales de Mendoza y sectores de Río Negro y Chubut.