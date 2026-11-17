Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

El choque ocurrió en el barrio Ludueña, luego de una discusión de tránsito que se extendió durante dos cuadras. La víctima, de 46 años, sufrió varias lesiones y esperaba una operación de codo.

Una discusión de tránsito que se prolongó durante varias cuadras terminó con un motociclista embestido por una camioneta y contra un árbol en Rosario. El conductor escapó tras el impacto y la víctima, de 46 años, fue hospitalizada con fracturas y otras lesiones.

El hecho ocurrió el viernes, cerca de las 7:15, en la zona de Casilda al 900, en el barrio Ludueña. Las imágenes del episodio se difundieron este lunes.

La discusión de tránsito terminó con un choque en Ludueña

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, la disputa comenzó luego de una maniobra de tránsito y continuó durante aproximadamente dos cuadras. En una esquina, la camioneta hizo un movimiento brusco e impactó contra la moto.

Por el choque, el motociclista salió despedido y golpeó contra un árbol junto a la vereda. El conductor de la camioneta se fue del lugar sin asistirlo.

Testigos interceptaron al conductor de la camioneta

El abogado de la víctima, Maximiliano Special, sostuvo que otras personas que pasaban por la zona escucharon los pedidos de auxilio e interceptaron la camioneta varias cuadras más adelante. Después, dieron aviso a la Policía.

El conductor fue demorado ese mismo día en la Comisaría Décima, pero recuperó la libertad pocas horas después por disposición del fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación. Desde la querella señalaron que, cuando se resolvió liberarlo, todavía no estaban incorporados a la causa los registros audiovisuales ni las declaraciones de la víctima y los testigos.

El motociclista sufrió una fractura y esperaba una operación

La víctima, identificada como Mauricio, fue trasladada primero al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria y luego derivada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), en Rosario.

Los médicos constataron politraumatismos y lesiones en distintas partes del cuerpo. Además de una fractura de codo, recibió puntos de sutura en una rodilla y sufrió golpes y escoriaciones por la caída.

Mauricio permanecía internado a la espera de una operación de codo. Según trascendió, la recuperación de esa lesión demandaría entre tres y cuatro meses.