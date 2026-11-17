Estudiantes usan inteligencia artificial para fabricar imágenes íntimas falsas de compañeras y compañeros, compartirlas y, en algunos casos, venderlas. Los episodios registrados en distintas provincias reavivan el reclamo de medidas, acompañamiento y protocolos escolares.

“Amigo, ¿cuál querés? Cada una está en mil pesos”. El mensaje circula entre estudiantes secundarios junto con imágenes falsas de compañeras desnudas. Para producirlas, alguien toma una foto de redes sociales, la procesa con una aplicación de inteligencia artificial y luego la comparte, la convierte en sticker o la ofrece a la venta.

Iara, integrante del consejo de convivencia de una escuela técnica de la Ciudad de Buenos Aires, cuenta que varios grupos de estudiantes usaron fotos de sus compañeras, algunas tomadas de sus historias de Instagram, para generar desnudos falsos. También llegaron a crear una carpeta de Google Drive con imágenes de alumnas de distintos colegios para comercializarlas.

Imágenes falsas con IA y reclamos en las escuelas

“Es una situación muy triste, muy preocupante”, afirma Iara. Además de la circulación de las imágenes, cuestiona la respuesta de las autoridades: “Cuando les llega la noticia suelen hacer como si nada pasara, como si no fuera importante, no toman cartas en el asunto, no escuchan a las chicas y no hay medidas al respecto. Lo que pedimos es que nos escuchen, que nos tomen en cuenta y que hagan algo, pero también que puedan contener, que los adultos faciliten las herramientas para que estas cosas no sucedan”.

La estudiante considera necesario establecer límites claros, con suspensiones u otras medidas que indiquen que esa conducta no está permitida. También pide acompañamiento pedagógico y psicológico para quienes agreden y más restricciones en las aplicaciones. “No puede ser de tan fácil acceso la vulnerabilidad de otra persona con solamente tener un teléfono”, sostiene.

Se registraron episodios en distintos establecimientos, entre ellos el Carlos Pellegrini, el Buenos Aires, el Modelo de Lomas de Zamora, el Thomas Alva Edison de Ituzaingó y el Instituto Murialdo de Villa Bosch. También hubo denuncias y reclamos en Misiones. En algunos casos, las imágenes manipuladas circularon entre compañeros; en otros, se reunieron en carpetas para distribuirlas.

El impacto del bullying digital en la comunidad educativa

Marcela Czarny, fundadora y directora de Chicos.net, organización que trabaja desde hace 27 años por los derechos de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales, advierte que la angustia alcanza a estudiantes, docentes, familias y grupos de pares.

“Vemos situaciones distintas: chicos que alteran imágenes creyendo que es un chiste, que dicen que lo hacen 'porque pintó', y otros que lo hacen de manera deliberada e incluso con fines de comercializar el material”, describe. La especialista también señala que en algunas escuelas fotografiaron a directoras, preceptoras y profesoras para convertirlas en imágenes pornográficas y hacerlas circular entre estudiantes.

Aunque muchos rechazan estas prácticas, algunos no lo expresan por temor o porque no encuentran un espacio seguro para denunciarlas. “En los vínculos entre chicos y chicas, esto genera un clima de desconfianza. Los espacios digitales, que deberían ser lugares de expresión y libertad donde puedan compartir fotos propias, se convierten en una herramienta de control y disciplinamiento”, afirma Czarny.

La especialista advierte que las respuestas institucionales no siempre llegan con la rapidez necesaria. Cuando estudiantes y familias sienten que no hubo una intervención suficiente, pueden reaparecer los escraches. Además, las escuelas deben afrontar situaciones complejas, a menudo sin protocolos claros, mientras las imágenes se multiplican y resulta difícil frenar su circulación.

La respuesta de estudiantes en Misiones y Rosario

En Posadas, los reclamos de estudiantes derivaron en una movilización. “Se difundieron imágenes de algunas alumnas. Nosotras, entre las chicas, tomamos la decisión de organizarnos, de reclamar nuestra inquietud y, ante todo, que se haga algo frente a este hecho”, recuerda una joven.

Según su relato, las autoridades de varios colegios no respondieron inicialmente. Las estudiantes se coordinaron entre establecimientos, organizaron un corte de calle y exigieron medidas. La circulación de las imágenes había comenzado en redes sociales y grupos de compañeros, hasta que la situación se volvió imposible de ignorar.

Finalmente, los alumnos señalados fueron apartados de las clases presenciales y continuaron sus estudios de manera virtual hasta terminar la secundaria. La joven considera que la medida permitió que las estudiantes dejaran de compartir el aula con quienes habían participado, sin quitarles a ellos el derecho a la educación.

“Ya con el simple hecho de no verles la cara en el aula fue paz mental para todas las mujeres”.

También recuerda que algunos varones empezaron a cuestionar a sus compañeros: “Entre ellos empezaron a decir 'che, amigo, eso no va'”. Con el tiempo, el tema comenzó a tratarse en las aulas. “Me parece importante que se empezó a hablar y que ya no sea tabú, sino que es algo que pasa y no podemos hacer la vista gorda solamente porque a los adultos o a los directivos no les gusta”, agrega.

El caso expone un desafío que también aparece en otros testimonios: cómo sancionar a quienes vulneran la intimidad de sus compañeros, proteger a las víctimas y evitar que la respuesta derive en otra forma de exclusión o violencia.

En Rosario, Sol relata que una imagen manipulada de un compañero, que deformaba su aspecto físico, fue utilizada para hacerle bullying. El enfrentamiento entre los grupos vinculados con la creación y difusión de la imagen y el del estudiante afectado terminó en un episodio de violencia física dentro de la escuela.

“Ahí es donde los directivos intervinieron un montón”, cuenta Sol. La respuesta incluyó al Centro de Estudiantes, que recibió el pedido de organizar talleres para abordar el problema sin exponer directamente a quienes habían participado del conflicto. En ese trabajo se trató el uso de la inteligencia artificial.