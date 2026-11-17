Durante la pandemia, sus caminatas con su perro lo llevaron a fotografiar obras en más de 40 barrios de Buenos Aires. Hoy reúne murales de 732 autores en una web y organiza recorridos a la gorra.

Luis Rivas es arquitecto, tiene 68 años y fue docente de la Universidad de Buenos Aires. Durante la pandemia, las caminatas con su perro Georgie por las calles porteñas le permitieron descubrir y fotografiar murales en edificios, halls y palieres. Aquella observación cotidiana se transformó en un relevamiento de casi 1200 obras.

El interés por el arte y la historia ya formaba parte de su vida. En 2020, mientras registraba los murales, compartió las imágenes con un grupo de arquitectos amigos y organizó una charla virtual. La buena recepción lo animó a ampliar el proyecto: primero relevó Palermo, el barrio donde vive, y después extendió la búsqueda al resto de la Ciudad de Buenos Aires.

Un catálogo de murales porteños y más de 700 artistas

“Cuando empezó la pandemia, yo sacaba a pasear mi perro, Georgie, entre otras cosas, porque era un poco la posibilidad de salir. Entonces, como a mí siempre me gustó la historia del arte, empecé a fotografiar los murales que iba viendo tanto en los edificios, en los halls, como en sus palieres. Luego le envié esas fotos a un grupo de arquitectos amigos, a quienes les pareció muy interesante. Entonces, se me ocurrió armar una especie de charla sobre el tema. En esa época, fue por Zoom, que era la única forma de hacerlo”, contó Rivas.

Con el tiempo, el arquitecto obtuvo becas del Fondo Nacional de las Artes para desarrollar sus catálogos y creó el sitio arteypropiedadhorizontal.ar, donde reúne los relevamientos. Desde 2020, recorrió más de 40 barrios, fotografió casi 1200 murales e identificó a 732 autores.

Recorridos a la gorra para redescubrir Buenos Aires

A fines de 2021, Rivas comenzó a organizar visitas guiadas junto con el Consejo Profesional de Arquitectura, en el marco del programa Moderna Buenos Aires. Luego siguió por su cuenta y actualmente realiza paseos a la gorra casi todos los fines de semana. Participan vecinos y, en algunas ocasiones, turistas extranjeros.

Para convocar a los recorridos, utiliza un grupo de WhatsApp con más de 230 personas, una lista de correo y su cuenta de Instagram, flaneur.de.palermo. En algunas salidas llegó a reunir a 30 asistentes, que suelen sorprenderse al descubrir obras que habían pasado por alto pese a transitar habitualmente por esos lugares.

“La arquitectura es la posibilidad de concretar materialmente mis ideas y también dar un servicio a la comunidad. Siempre me interesó la historia de la arquitectura y también la del arte y en los murales se cruzan ambas”, expresó Rivas.

De los juegos de infancia a la arquitectura

Rivas recuerda que desde chico jugaba con Mis ladrillos, un juguete antecesor de Lego, y soñaba con construir casas. Se recibió de arquitecto en la Universidad de Buenos Aires, trabajó como docente, está casado desde hace 40 años y tiene dos hijos.

Su mirada atenta también se expresa en su interés por la conservación patrimonial. Cuando se instaló un nuevo tótem en la sede central del Automóvil Club Argentino, en reemplazo del clásico símbolo, cuestionó la intervención en una publicación en Instagram. Sostuvo que tanto el edificio como el elemento original están protegidos por decreto y planteó dudas sobre la habilitación del cartel.

“Hay que considerar que el nuevo cartel requeria realizar un tramite de habilitacion en el Gobierno de la Ciudad y tengo serias sospechas que tampoco se realizo lo que constituye otra falta grave”.

Rivas vive en Palermo y se define, desde el nombre de su cuenta en redes, como un flâneur, término francés asociado al paseante urbano. Su dedicación a los murales se volvió, según bromea, casi una obsesión: “Mi familia ya pensó en internarme varias veces”.