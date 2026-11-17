Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 3 min de lectura

El temporal dejó granizadas, calles anegadas y caída de árboles en varias provincias. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por tormentas en el centro y norte del país, incluida el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Un fuerte temporal con granizo, lluvias abundantes y ráfagas de viento afectó este lunes a distintas provincias del centro del país. Hubo calles anegadas, árboles caídos y complicaciones para circular, mientras que para este martes el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas naranja y amarilla por tormentas en amplias zonas, incluida el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Las tormentas avanzaron durante la tarde con precipitaciones intensas, actividad eléctrica y caída de piedra. Mendoza fue una de las provincias más afectadas: el organismo nacional mantenía allí una alerta naranja y Defensa Civil emitió avisos meteorológicos a corto plazo por tormentas y posible granizo.

Granizo y lluvias intensas en Mendoza

En el Valle de Uco se registraron precipitaciones con granizo, cuya caída fue confirmada por Defensa Civil en el sector sur del departamento. En General Alvear, vecinos reportaron una importante acumulación de piedra cerca de las calles O y 14. También llovió sobre la ruta nacional 143 y se recomendó circular con precaución.

Poco después de las 16, una intensa granizada sorprendió a quienes transitaban por Desaguadero. Entre ellos había numerosos hinchas de Godoy Cruz que regresaban desde Córdoba y debieron detener sus vehículos para resguardarse. Las tormentas también alcanzaron La Paz y avanzaron luego hacia San Martín.

En sectores de Luján de Cuyo, Maipú y Guaymallén se registraron fuertes ráfagas de viento sur, con características asociadas al viento Zonda en algunos puntos.

Temporal en Córdoba, La Pampa y San Luis

En el sur de Córdoba, las tormentas generaron complicaciones en distintas localidades. En Río Cuarto, el fenómeno comenzó alrededor de las 15 y dejó 32 milímetros de lluvia en apenas veinte minutos. Varias calles quedaron anegadas y también se reportó la caída de árboles.

Hubo granizo en General Cabrera, San Basilio y Adelia María. En estas dos últimas localidades, las precipitaciones superaron los 50 milímetros durante la jornada.

En Realicó, La Pampa, se acumularon más de 95 milímetros de lluvia. Las precipitaciones anegaron calles e inundaron una escuela, mientras las autoridades recomendaron circular con precaución por distintas rutas provinciales.

San Luis también fue alcanzada por fuertes granizadas. La Punta fue una de las localidades más afectadas, aunque también se reportó caída de piedra en Juana Koslay, la ciudad de San Luis, Potrero de los Funes y Los Puquios. En algunos sectores, según imágenes compartidas por vecinos, las piedras tuvieron un tamaño similar al de una nuez.

Alertas del SMN para este martes

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene advertencias para amplias zonas del centro y norte del país. Los fenómenos previstos pueden incluir abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas, actividad eléctrica y granizo.

La alerta naranja por tormentas fuertes abarca el centro y sur de Santiago del Estero, buena parte de Santa Fe y el norte de Córdoba.

En tanto, rige una alerta amarilla por tormentas para Misiones, Corrientes, Entre Ríos, gran parte de Chaco, el este de Formosa, el resto de Santiago del Estero, sectores de Santa Fe y Córdoba, San Luis, Tucumán, el este de Catamarca, el este de La Rioja, el norte de La Pampa, zonas centrales de Mendoza, el norte de la provincia de Buenos Aires y toda el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Además, el organismo mantiene una alerta amarilla por viento Zonda para sectores cordilleranos de San Juan y una alerta amarilla por lluvias para el oeste de Río Negro y el este de Chubut.