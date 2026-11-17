Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 1 min de lectura

Las alertas por lluvias intensas y tiempo inestable durante las vacaciones de verano reavivan los riesgos de manejar con granizo. Detenerse bajo un puente o en la banquina puede provocar accidentes y no garantiza una protección segura.

Con la llegada de las vacaciones de verano y la influencia del fenómeno de El Niño, aumentan los pronósticos de lluvias intensas y tiempo inestable, con posibilidad de caída de granizo. Antes de salir a la ruta, es importante conocer cómo actuar para reducir los riesgos y proteger a quienes viajan.

Cuando empieza una granizada, algunos conductores frenan debajo de un puente, en la banquina o en sitios no habilitados para evitar daños en el vehículo. Sin embargo, esas maniobras pueden generar situaciones peligrosas, sobre todo en rutas y autopistas donde otros vehículos siguen circulando.

Granizo en la ruta: los riesgos de detenerse bajo un puente

Desde La Segunda Seguros advirtieron que las detenciones en esos lugares pueden aumentar el peligro de accidentes. La prioridad, señalaron, debe ser resguardar la integridad de las personas y evitar maniobras que expongan a quienes circulan.

“Estas detenciones pueden generar situaciones de peligro, especialmente en rutas y autopistas donde otros vehículos continúan circulando. La prioridad debe ser siempre resguardar la integridad de las personas”.

La prevención también empieza antes del viaje. La empresa recomendó revisar el estado del vehículo, consultar las condiciones meteorológicas y verificar qué cobertura contempla el seguro ante posibles daños por granizo.

Seguro del auto y daños por granizo

Si el vehículo resulta afectado por una tormenta, conviene revisar la póliza vigente para confirmar si incluye este tipo de daños. Habitualmente, la cobertura está contemplada en seguros contra todo riesgo o en pólizas que incorporan de manera específica los daños por caída de granizo.