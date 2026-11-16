Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 2 min de lectura

Nicolás Emilio Salerno fue hallado sin vida el domingo por la noche en el predio del Planetario de la UNLP. La Justicia investiga si cayó desde el techo mientras realizaba tareas en el observatorio.

Nicolás Emilio Salerno, astrónomo y trabajador de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), fue encontrado muerto el domingo por la noche en el Planetario de la capital bonaerense. La principal hipótesis es que sufrió una caída desde el techo del edificio.

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, Salerno se habría resbalado mientras realizaba tareas en la parte superior del observatorio. El impacto le habría provocado lesiones y traumatismos de extrema gravedad, y la muerte se habría producido en el lugar.

Investigan la muerte del astrónomo en el Planetario de La Plata

Tras recibir el alerta, efectivos policiales y una unidad móvil del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se dirigieron al sector interior del Paseo del Bosque. El personal médico constató que el hombre ya había fallecido debido a la gravedad de las lesiones.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 5 del Departamento Judicial La Plata. Por disposición de esa fiscalía, también intervino la Policía Federal, ya que el predio donde funciona la institución corresponde al ámbito de la Justicia nacional.

Quién era Nicolás Emilio Salerno

Salerno trabajaba en el Observatorio de la UNLP, estaba a cargo del antiguo telescopio y participaba en las actividades de extensión del establecimiento. Además, se desempeñaba como subdirector de Asesoramiento Jubilatorio y Certificaciones de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.

La noticia generó conmoción en la comunidad educativa. La Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas lo despidió en un comunicado: “Despedimos con mucho dolor a Nicolás Salerno, miembro muy querido por nuestra comunidad, fallecido el día de ayer”.

El mensaje de despedida de la Facultad de Ciencias Astronómicas

La institución destacó que Salerno “fue un apasionado de la astronomía, contribuyó enormemente al desarrollo de la extensión en el Observatorio y tuvo un compromiso ejemplar con la institución”.

También valoró su calidad humana y expresó su acompañamiento a familiares y seres queridos. Como señal de duelo, la Facultad informó que permanecería cerrada el lunes.