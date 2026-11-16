Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 7:11 p. m. · 3 min de lectura

La falta de cobertura puede dejar a los responsables de un accidente frente a gastos millonarios. El envejecimiento del parque automotor y la situación económica preocupan al sector asegurador.

Uno de cada cinco autos circula sin seguro en Argentina: crece la preocupación por los riesgos ante un accidente

Más de tres millones de vehículos circulan por las calles y rutas argentinas sin el seguro obligatorio. La difícil situación económica, el aumento de los gastos y el envejecimiento del parque automotor aparecen entre los factores que preocupan al sector asegurador.

Circular sin seguro se está convirtiendo en un problema cada vez más preocupante en Argentina. Según estimaciones del sector, uno de cada cinco vehículos no cuenta con una póliza vigente, lo que representa aproximadamente el 20% del parque automotor nacional.

Un relevamiento del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI) indica que, de los casi 15,8 millones de vehículos que circulan en el país, alrededor de 3,16 millones no tienen cobertura. Sin embargo, algunas compañías aseguradoras estiman que la cifra podría acercarse a los cuatro millones.

La situación económica influye en la falta de seguros

Uno de los principales problemas es el costo que representa mantener un vehículo.

Entre el combustible, los impuestos, las reparaciones, los repuestos y el seguro, tener un automóvil implica un gasto mensual importante para cualquier familia.

En momentos de dificultades económicas, algunos propietarios dejan de pagar la póliza para reducir gastos y poder afrontar otras necesidades.

Sin embargo, esta decisión puede traer consecuencias económicas mucho más graves.

¿Qué pasa si un conductor sin seguro provoca un accidente?

En Argentina, todos los vehículos deben contar, como mínimo, con un seguro de responsabilidad civil para circular legalmente.

Esta cobertura está destinada a responder, dentro de los límites establecidos, por los daños que el conductor pueda ocasionar a otras personas o a sus bienes.

Cuando un automóvil circula sin seguro y provoca un accidente, su propietario o conductor responsable puede tener que afrontar personalmente los gastos derivados del hecho.

Esto significa que podría verse obligado a pagar reparaciones de otros vehículos, daños materiales, gastos médicos e indemnizaciones, según las circunstancias y responsabilidades que se determinen.

En accidentes graves, esas sumas pueden alcanzar cifras millonarias.

Además, circular sin la cobertura obligatoria constituye una infracción que puede derivar en sanciones.

Los vehículos son cada vez más antiguos

Otro dato preocupante es el envejecimiento del parque automotor argentino.

Actualmente, la antigüedad promedio de los vehículos alcanza los 14,8 años y continúa aumentando.

Esto significa que muchos argentinos mantienen sus automóviles durante más tiempo, en un contexto en el que comprar un vehículo nuevo o cambiar el actual resulta cada vez más difícil.

La antigüedad también puede implicar mayores necesidades de mantenimiento y reparaciones, lo que incrementa los gastos de los propietarios.

Advierten que el problema podría agravarse

Desde el sector automotor señalan que, durante períodos de crisis económica, la cantidad de vehículos sin cobertura puede aumentar considerablemente.

Incluso advierten que, en determinadas circunstancias, el porcentaje podría duplicarse.

La preocupación no solamente pasa por quienes circulan sin seguro, sino también por los demás conductores, motociclistas, ciclistas y peatones que pueden verse involucrados en un accidente.

Porque cuando ocurre un siniestro y el responsable no tiene cobertura ni recursos económicos suficientes, conseguir una reparación por los daños sufridos puede convertirse en un proceso largo y complicado.

Una realidad que también invita a reflexionar en La Pampa

Aunque las cifras corresponden al conjunto del país y no existen datos específicos en este informe sobre Eduardo Castex o La Pampa, la problemática plantea un interrogante que también alcanza a nuestras localidades.

En un contexto donde mantener un vehículo resulta cada vez más costoso, el seguro obligatorio continúa siendo una protección fundamental tanto para quien conduce como para terceros.

La situación abre un debate sobre el costo de las pólizas, los controles de tránsito y las dificultades económicas que enfrentan las familias argentinas.

Y vos, ¿qué opinás? ¿Creés que el costo de los seguros se volvió demasiado elevado o que deberían existir mayores controles para evitar que circulen vehículos sin cobertura?