Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 2 min de lectura

La Provincia ejecuta trabajos de saneamiento en Glew, sobre una cuenca que abarca sectores de Almirante Brown y Presidente Perón. La intervención alcanzará 154 hectáreas y beneficiará a unos 50.000 vecinos ante el riesgo de lluvias intensas.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires avanza con las obras de saneamiento del arroyo San Roque, en Glew, para mejorar el drenaje de las lluvias y reducir el riesgo de inundaciones ante la posible llegada del fenómeno climático del SuperNiño.

Los trabajos se desarrollan en una cuenca que comprende sectores de Almirante Brown y Presidente Perón. Por las características del terreno, la intervención requiere coordinación entre ambos distritos para asegurar que el agua escurra hasta la desembocadura del curso.

Obras en el arroyo San Roque para mejorar el drenaje en Glew

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, recorrió los avances junto al diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares; la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero; y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani.

La intervención abarca 154 hectáreas e incluye sectores de los barrios Gorriti, UOCRA y Parque Roma Glew Sur, donde viven aproximadamente 50.000 personas. El objetivo es ampliar la capacidad de drenaje de la cuenca y evitar que las precipitaciones acumulen agua en calles y viviendas.

Un conducto que atraviesa Almirante Brown y Presidente Perón

Si bien una parte importante del área intervenida está en Almirante Brown, la pendiente natural obliga a que el sistema continúe hacia Presidente Perón. Por ese motivo, el conducto principal cruza el límite entre los municipios y sigue por las calles Eva Perón, La Inmaculada y Nazca, hasta descargar en el sistema hídrico de la región.

La magnitud de los trabajos incluye la excavación de 68.000 metros cúbicos de suelo, el uso de 16.000 metros cúbicos de hormigón y 1.200.000 kilogramos de acero. También está prevista la colocación de 3.400 metros de cañerías de distintas dimensiones.

Qué dijeron las autoridades sobre la obra hidráulica

En una recorrida anterior, Cantero remarcó la importancia de completar la infraestructura frente a las previsiones climáticas y expresó:

En un contexto en el que el fenómeno de El Niño puede generar lluvias más intensas y frecuentes, contar con infraestructura hídrica adecuada es fundamental. Seguimos trabajando junto a la Provincia para anticiparnos a esas situaciones y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos.

Cascallares destacó la coordinación entre los gobiernos locales y la Provincia para avanzar con tareas en una cuenca que supera los límites administrativos de cada distrito.

Estas obras hidráulicas son fundamentales para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y dar respuesta a problemas históricos de nuestros barrios. Trabajar de manera articulada con la Provincia y con los municipios vecinos nos permite avanzar con soluciones que, por las características de las cuencas y los territorios, necesitan una mirada integral y un esfuerzo conjunto.

La obra integra las intervenciones de infraestructura hídrica que se llevan adelante en el sur del Conurbano bonaerense para mejorar el escurrimiento pluvial y reducir la vulnerabilidad de los barrios frente a episodios de lluvias intensas.