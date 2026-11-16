Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 1:00 p. m. · 1 min de lectura

Rockstar Games confirmó que Grand Theft Auto VI llegará a nivel mundial este jueves 19 de noviembre. La banda sonora incluye una colaboración argentina de CA7RIEL & Paco Amoroso y temas de artistas internacionales.

La espera de más de una década por GTA 6 entra en su recta final. Tras la presentación oficial del tráiler de lanzamiento de Rockstar Games, millones de fanáticos cuentan los días para el estreno de Grand Theft Auto VI, una de las novedades más esperadas de la industria de los videojuegos.

La nueva entrega de la franquicia promete una experiencia pensada para las consolas de nueva generación, con un importante despliegue gráfico y una ambientación extendida en Vice State. También generó expectativa la dinámica entre sus protagonistas y los detalles de su propuesta musical.

Cuándo se estrena GTA 6 en todo el mundo

Según la confirmación oficial de Rockstar Games, GTA 6 se estrena este jueves 19 de noviembre a nivel global. La desarrolladora prepara los últimos detalles técnicos para un lanzamiento simultáneo en consolas de nueva generación.

La llegada del juego marcará una nueva etapa para una de las franquicias más influyentes de la historia del entretenimiento digital.

La banda sonora de GTA 6 y la participación argentina

Entre los anuncios musicales se destacó el estreno de Flower in a Hurricane, una pieza producida especialmente para el juego. El tema reúne a la dupla francesa Justice, Tame Impala, SZA y King Gizzard & The Lizard Wizard.

En la antesala del lanzamiento, Rockstar también habilitó la escucha de los primeros seis sencillos de la banda sonora oficial y la preventa de ediciones físicas en vinilo y CD. Entre las canciones figura una colaboración argentina de CA7RIEL & Paco Amoroso.