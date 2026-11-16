El relato de Hernán Coronel, líder de Mala Fama, sobre la persecución que sufrió su padre se vincula con documentos de inteligencia sobre el conflicto gremial en la fábrica de Villa Adelina. Siete trabajadores fueron secuestrados en 1977 y continúan desaparecidos.

El testimonio de Hernán Coronel, líder de la banda de cumbia Mala Fama, volvió a poner el foco en la represión contra los trabajadores de Lozadur durante la última dictadura cívico-militar. En el programa televisivo Podemos Hablar, el músico contó que su padre fue perseguido por su actividad sindical en la fábrica de cerámicos de Villa Adelina, en el partido de San Isidro.

El relato encuentra respaldo en documentos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, cuyos archivos gestiona la Comisión Provincial por la Memoria. Allí quedó registrado el espionaje ilegal sobre los trabajadores y la persecución contra quienes participaban de la organización gremial.

Lozadur y los reclamos de sus trabajadores

Fundada en Villa Adelina en 1939, Lozadur llegó a tener una planta de 1.200 trabajadores, en su mayoría mujeres. Las condiciones laborales eran exigentes: se cobraba a destajo, por cada pieza terminada, las jornadas se desarrollaban bajo temperaturas muy altas y la falta de extractores de polvillo exponía al personal a enfermedades respiratorias.

Frente a ese escenario, los trabajadores ceramistas se organizaron y protagonizaron ocupaciones de la fábrica para reclamar mejoras. En 1975, impulsaron fuertes reclamos salariales ante los intentos del gobierno de Isabel Perón de congelar los sueldos. La represión en la planta comenzó antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976: el 13 de febrero de ese año fue asesinado Juan Pablo Lobos, delegado gremial de Lozadur y vocal suplente de la Federación de Obreros Ceramistas.