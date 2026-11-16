Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

El río Paraná llegó a 5,77 metros en el puerto de Santa Fe y superó la marca de evacuación, fijada en 5,30. La Organización Meteorológica Mundial prevé que El Niño se intensifique y persista hasta comienzos de 2027.

El río Paraná alcanzó los 5,77 metros en el puerto de la ciudad de Santa Fe este lunes y superó el nivel de evacuación, establecido en 5,30 metros. Aunque la crecida se desaceleró, la situación mantiene en alerta a la región.

La marca de evacuación funciona como una referencia preventiva y, al ser superada, obliga a realizar un seguimiento más exhaustivo de la evolución del río. El domingo, el Paraná había llegado a los 5,75 metros.

El Niño podría alcanzar una intensidad muy fuerte

La Organización Meteorológica Mundial confirmó la consolidación e intensificación del episodio de El Niño, luego del aumento persistente de la temperatura de la superficie del mar en las zonas central y oriental del Pacífico ecuatorial desde mediados de agosto de 2026.

Los pronósticos estacionales estiman una probabilidad cercana al 100 por ciento de que el fenómeno se mantenga entre septiembre de 2026 y febrero de 2027. La previsión oficial indica que podría fortalecerse hasta alcanzar una intensidad muy fuerte antes de llegar a su punto máximo hacia fines de año y persistir, al menos, hasta comienzos de 2027. Para este ciclo, se descartan condiciones neutras y el regreso de La Niña.

Alerta por tormentas en el centro y norte del país

Este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas para sectores de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, Santa Fe, San Juan, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Santiago del Estero.

El nivel naranja rige en la totalidad de Córdoba y San Luis, el este de Mendoza, el sudeste de Catamarca y La Rioja, y el noroeste bonaerense. La advertencia anticipa fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Cambios en el cronograma del equipo nacional

Las condiciones climáticas previstas en Córdoba obligaron a modificar el cronograma del equipo nacional, que permanecerá en Ezeiza hasta el martes.