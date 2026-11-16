Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 1 min de lectura

Este lunes 16 de noviembre cobran jubilados y pensionados con haber mínimo, titulares de AUH y otras prestaciones, según la terminación del DNI. También continúa el pago de asignaciones para todas las terminaciones.

La ANSES continúa este lunes 16 de noviembre con el calendario de pagos para jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones. El cobro depende de la terminación del DNI y, según cada prestación, puede incluir el haber de noviembre, el bono extraordinario y otros complementos.

La jornada alcanza a beneficiarios de jubilaciones y pensiones mínimas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor, la AUH, la Asignación por Embarazo, la Asignación Prenatal y las asignaciones familiares del SUAF.

Quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH este lunes

Los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y tienen el DNI terminado en 5 reciben su prestación este lunes. En la misma fecha cobran los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) con documento finalizado en 5.

Para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE), el pago corresponde a titulares con DNI terminado en 3. Cuando corresponda, los montos de AUH incluyen la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.

Pagos del SUAF y Asignación Prenatal

Los beneficiarios de la Asignación Prenatal cobran este lunes si su DNI termina en 4 o 5. En tanto, los trabajadores registrados que reciben asignaciones familiares del SUAF perciben el pago con documento finalizado en 3.

Los importes pueden contemplar el haber correspondiente a noviembre y el bono extraordinario para quienes estén alcanzados por ese beneficio.

Asignaciones de Pago Único, Maternidad y PNC

Continúa el período de pago de las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción, la Asignación por Maternidad y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas. Este lunes, esas prestaciones alcanzan a todas las terminaciones de DNI.