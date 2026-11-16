Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 4 min de lectura

El joven de 18 años realiza en Barcelona un ensayo clínico con células madre y sesiones de electroestimulación. También trabaja con un exoesqueleto y férulas en busca de recuperar movilidad tras una lesión medular.

Matías Bottoni continúa su rehabilitación en el Centro Guttmann de Barcelona, donde participa de un ensayo clínico con células madre y realiza sesiones con un exoesqueleto. El tratamiento busca contribuir a la reparación del daño medular que sufrió tras fracturarse una vértebra cervical.

El 11 de mayo de 2025, el joven de 18 años chocó durante una competencia con otro participante que cruzó de manera incorrecta su carril. La lesión en la sexta vértebra cervical le hizo perder la movilidad desde la cintura para abajo. Desde entonces, atravesó una operación de riesgo, permaneció intubado y tuvo infecciones, antes de iniciar una rehabilitación que todavía sigue.

El ensayo clínico con células madre en Barcelona

El tratamiento experimental contempla tres dosis de células madre, aplicadas dentro del canal medular. La última se administró el 30 de septiembre y, según explicó su papá, Luciano Bottoni, los primeros resultados podrían observarse a los seis meses. El protocolo establece que Matías debe completar un año de seguimiento.

“Un ensayo clínico que le ofrecieron y que él quiso hacer”, contó Luciano sobre la decisión de participar. El plan combina las células madre con electroestimulación: la hipótesis es que las células contribuyan a reparar las zonas que reciben estímulos.

Cómo funciona el exoesqueleto ABLE

Como parte de las sesiones, Matías utiliza el exoesqueleto ABLE, un dispositivo de neurorrehabilitación de la marcha que se adapta al cuerpo y se coloca en la cadera y las rodillas. El equipo cuenta con electrodos ubicados sobre la piel, en la zona lumbar, y un sistema que detecta señales de estímulo y las amplifica.

“La primera vez que le conectaron el exoesqueleto, Matías pudo estirar la pierna derecha”, recordó su papá. El movimiento ocurrió una sola vez, pero fue un momento de gran emoción para la familia. Actualmente, el joven pasa cerca de dos horas por día con el dispositivo, entre ejercicios y rehabilitación.

Matías puede mover los brazos y el tronco, además de usar los dedos de las manos con dificultad. En videos se lo ve con el exoesqueleto y un andador. “Con el aparato, Mati mueve el tronco con normalidad, los abdominales todo”, relató Luciano.

Ejercicios con férulas y nuevos avances

En el Centro Guttmann también utiliza férulas hechas a medida, que le permiten ejercitar las piernas y cargar peso para activar los músculos. Su papá las describió como estructuras similares a dos caños de PVC que van de la cabeza a los pies.

Con las férulas, Matías comenzó a dar sus primeros pasos y a hacer ejercicios con mancuernas sin sostén. También consigue mantenerse parado, aunque todavía no controla por completo el tronco. Para Luciano, esos avances representan una posibilidad de seguir progresando.

La vida de Matías Bottoni entre Barcelona y Rosario

Matías está acompañado en España por su mamá, Valeria Grimaux. En Rosario, Luciano permanece junto a Juani, el hermano menor del joven, que cursa séptimo grado. La familia espera reunirse en diciembre y entonces decidirá si se queda en Barcelona o si Luciano y Juani regresan a la Argentina.

La rehabilitación en España implica un esfuerzo económico importante. Según explicó Luciano, el dinero recaudado anteriormente se destina al tratamiento de Matías en el Centro Guttmann. La familia también busca alquilar su casa para sumar ingresos.

Luciano contó que la última vez que abrazó a su hijo fue el 14 de marzo. Al regresar a Rosario, empezó a ordenar la casa y encontró dibujos de Matías de cuando era chico. “Ahora llegó el momento de abrir los cajones, y destapar recuerdos. El placard de Mati quedó intacto y estoy negado a tocarlo”, expresó.

Rugby adaptado y una nueva actividad deportiva

Además de la rehabilitación, Matías se incorporó al rugby adaptado en Barcelona, tras recibir una invitación de Mariano, entrenador argentino del equipo y de la selección española. El conjunto viajará a Valencia para un encuentro deportivo, donde analizarán sus puntos de discapacidad para que pueda federarse. Luciano confirmó que su hijo ya juega oficialmente en el equipo.

El joven también recibió una invitación del entrenador de la selección española de natación paralímpica, que lo vio nadar mariposa en un video. Sin embargo, Matías no quiere volver a competir en natación. “Lo entiendo, es difícil no compararse con el nadador anterior. En cambio, con rugby no tiene una referencia de antes”, explicó su papá.

La rehabilitación continúa con avances y desafíos. “La fuerza de voluntad que tiene es increíble”, afirmó Luciano sobre su hijo, que sigue trabajando cada día para recuperar movimientos y ampliar su autonomía.