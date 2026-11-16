La emblemática construcción de Quequén salió a la venta por 150.000 dólares. Un integrante de la familia Almeida recordó los veranos multitudinarios, la historia del chalet y su reconocimiento como Monumento Histórico.

El Castillo Astelarra, una de las construcciones históricas de Quequén, está a la venta por 150.000 dólares. Para la familia Almeida, que disfrutó durante generaciones de sus veranos en la propiedad, el chalet fue mucho más que una casa de descanso: era el escenario de encuentros que podían reunir a una treintena de personas.

“Para mi familia la casa fue todo. Mi abuela empezó a vacacionar ahí de muy chiquita. Mi viejo la frecuentó desde que nació. Y nosotros, que somos cuatro hermanos, fuimos desde la panza de mi vieja”, recordó Arturo “Tatu” Almeida.

La historia del Castillo Astelarra en Quequén

El vínculo familiar con la propiedad comenzó con el bisabuelo de Almeida, José Ignacio Astelarra, un médico que se instaló en la zona de Balcarce a principios del siglo XX para trabajar como cirujano y también atendió como dentista en el pueblo. Con el dinero que reunió, invirtió en campos y propiedades de Quequén y Necochea. En 1936 adquirió la hipoteca del chalet en una operación similar a un remate bancario.

La construcción había sido terminada en 1908, con un crédito del Banco Nación. Según averiguó la familia Almeida, el edificio fue encargado por un hermano del escritor Martín Coronado, y no por el propio autor, como sostiene una versión difundida sobre su origen.

El chalet conserva casi intacto su diseño original. Cuenta con un sótano con cocina, comedor, living y tres habitaciones, donde vivían los caseros; una planta baja con un living octogonal, comedor, dos baños y despensa; y un primer piso con seis habitaciones y un baño, conectado por un balcón central. También tiene un mirador y una terraza.

“La casa está tal cual desde el primer día que se construyó, sólo le faltan dos cosas: unas barandas que tenía en la terraza y una cúpula de madera que se la llevó una tormenta”.

Tras la muerte de José Ignacio, en la década de 1970, la propiedad quedó en manos de su hija Adriana y de Arturo Ambrosio Almeida, abuelos de “Tatu”, quienes terminaron de pagar la hipoteca.

Veranos multitudinarios en el chalet de Quequén

Desde diciembre, Adriana llegaba desde Buenos Aires y la casa empezaba a llenarse de hijos, nueras, nietos, sobrinos y amigos. En enero alcanzaba su mayor ocupación. Almeida nació en 1979 y recordó que su abuelo murió de un infarto en la casa al año siguiente.

“Yo nací en 1979 y en 1980, en esa misma casa, murió mi abuelo de un infarto. Mi abuela un poco la condición que ponía era que la vivienda siempre estuviera llena. Entonces, con ella, veraneábamos nosotros: mis viejos, mis tres hermanos y yo; y mis tíos con mis primos; más otros familiares y allegados. Hemos llegado a ser treinta, unos seis o siete pibitos por habitación”.

Las estadías tenían dos reglas: Adriana se hacía cargo de los gastos y nadie podía quedarse en la cama después de las 11 de la mañana. “Si no te despertabas, te despertaban. Era un poco por el funcionamiento de la casa, ya que había que hacer las habitaciones”, contó Almeida.

La rutina incluía tardes en el club de playa La Virazón y partidos de fútbol, paddle o tenis en el Hotel Quequén cuando bajaba el sol. Los chicos cenaban antes que los adultos, en una mesa pequeña. A las nueve de la noche, unos campanazos convocaban a los mayores al comedor, donde una moza servía los platos. “Era bien a la antigua”, describió.

En febrero, cuando la casa empezaba a quedar semivacía, Almeida se quedaba con su abuela hasta el final del verano. Dormir en el primer piso le daba miedo, sobre todo por el ruido de las cañerías y las bombas que impulsaban el agua hacia el tanque.

Monumento Histórico y escenario de una película

Ubicado en la esquina de las calles 511 y 520, en la zona del puerto de Quequén, el chalet fue escenario en 1993 de la filmación de “El camino de los sueños”, protagonizada por Sandra Ballesteros y Víctor Laplace. La película incluyó escenas íntimas y, según el relato familiar, durante el rodaje se rompió una cama. Adriana fue invitada a la avant premiere, pero se retiró antes de que terminara la proyección.

A comienzos del nuevo milenio, el municipio de Necochea reconoció la propiedad como Monumento Histórico y la incorporó al circuito turístico local. Con la llegada de visitantes, era habitual que algunas personas se acercaran mientras la familia estaba en la casa. “Era muy gracioso porque por ahí estabas haciendo un asado y venía gente a aplaudir para que le abrieras la puerta. Mi abuela siempre se mostró dispuesta y hacía entrar a cualquier persona que quería conocer la casa”, recordó Almeida.

Adriana murió en 2006 y el chalet quedó en manos de su hijo Arturo Almeida y su nuera Gloria Padilla, padres de “Tatu”. El padre mantuvo la misma condición que su abuela: conservar la casa implicaba usarla. “Ahí, mi viejo nos puso la misma condición que mi abuela. Nos dijo que se quedaba con la casa, pero que teníamos que usarla. Entonces, yo viajaba todos los meses. Iba con primos, amigos y amigos de amigos”. La propiedad, cargada de recuerdos familiares y de historia local, está ahora a la venta por 150.000 dólares.