Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 1 min de lectura

La instructora Liz Hilliard asegura que está mejor que a los 40 y destaca la importancia de la fuerza para envejecer de manera saludable. Su rutina combina ejercicios de Pilates y fortalecimiento muscular para trabajar la postura, la movilidad y el equilibrio.

Liz Hilliard, instructora de Pilates de 72 años, aseguró que se encuentra mejor que a los 40 y compartió seis ejercicios que forman parte de su rutina. Su método, desarrollado durante décadas, combina principios del Pilates con ejercicios de fuerza.

La especialista sostiene que fortalecer el cuerpo y mejorar la postura son aspectos clave para conservar la autonomía con el paso de los años. “La fuerza es la base de un envejecimiento saludable”, remarcó.

Los seis ejercicios de la rutina de Liz Hilliard

La propuesta incluye movimientos para trabajar distintos grupos musculares, desde las piernas y los brazos hasta el abdomen y la zona de la cadera.

1. Flexiones de brazos contra la pared: trabajan el pecho, la espalda, los brazos y el abdomen.

2. Sentadillas con silla: activan las piernas, los glúteos y el abdomen, y ayudan a conservar la fuerza y la movilidad.

3. Elevaciones de talones: fortalecen las pantorrillas y las articulaciones del tobillo y la rodilla; además, estiran la zona.

Ejercicios para el abdomen, el equilibrio y la cadera

4. Bird dog o perro de caza: trabaja el abdomen, los isquiotibiales y los glúteos, y contribuye a mejorar la fuerza y el equilibrio.

5. Curl modificado: según Hilliard, ayuda a fortalecer el abdomen y la espalda a cualquier edad.

6. Elevaciones laterales de pierna acostada: buscan fortalecer los músculos estabilizadores de la cadera, que pueden ponerse más rígidos con la edad.