Alberto Croce compuso la canción en 1985 para un encuentro nacional de jóvenes de la Iglesia, en plena recuperación democrática. Cuatro décadas después, se sumó a cantarla durante la misa en Luján ante el papa León XIV.

Durante los minutos finales de la misa celebrada en Luján, mientras el papa León XIV saludaba a los cardenales argentinos que lo habían acompañado en su última homilía en el país, un hombre subió al escenario del Coro Municipal. Saludó al director y se unió al estribillo de Un nuevo sol, la canción que sonó durante la gira apostólica del pontífice por la Argentina.

Las cámaras registraron a Alberto Croce, visiblemente emocionado y cantando junto al coro. Militante social y autor de la obra, Croce recordó el proceso de creación de una canción que, a cuatro décadas de su estreno, continúa resonando en el país.

La historia de Un nuevo sol y su origen en 1985

La canción nació en septiembre de 1985, antes del Encuentro Nacional de Jóvenes organizado por la Iglesia y la Conferencia Episcopal Argentina en Córdoba. Fue el primer evento masivo convocado por la Iglesia católica tras el fin de la dictadura militar.

En aquel momento, la democracia era reciente y persistía la preocupación por un posible regreso de los militares al poder. Dentro de la Iglesia también había discusiones sobre el papel que debía asumir en la nueva etapa del país. En ese contexto, distintas generaciones de sacerdotes y laicos, influidas por el Concilio Vaticano II y el papado de Juan Pablo II, participaron en la organización del encuentro.

Alberto Croce y el mensaje de La Nueva Civilización

Croce formaba parte de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, la congregación de San Juan Bautista de La Salle, y representó al Movimiento Juvenil Lasallano. Según recordó, llevaba dos años participando en el área juvenil de la pastoral cuando se convocó el encuentro y se pidió a las comunidades que enviaran canciones.

El tema fue elegido para acompañar la convocatoria. Su nombre original era La Nueva Civilización, pero quedó identificado como Un nuevo sol porque esa frase aparecía en el comienzo de la canción. Croce buscó que la letra expresara contenido, compromiso y una mirada vinculada con los procesos que atravesaba la Iglesia latinoamericana.

Memoria, verdad y justicia en la canción

La discusión eclesial de aquellos años incluía distintas posiciones frente a los juicios por los crímenes de la dictadura. Un sector planteaba la reconciliación, mientras que otro sostenía que debían realizarse los juicios. Croce explicó que ese debate formó parte del contexto en el que escribió la canción.

El autor vinculó la letra con la idea de la civilización del amor, impulsada por Pablo VI. Su intención, señaló, fue darle contenido a ese concepto y plantear qué condiciones eran necesarias para construirlo. En ese marco, incorporó ideas relacionadas con la memoria, la verdad y la justicia, antes de que esa formulación se consolidara públicamente.

Una canción que sigue vigente cuatro décadas después

Al pensar qué temas sumaría hoy, Croce mencionó el cuidado de la tierra y la casa común, las diversidades y la atención a las personas con discapacidad. Consideró que esos asuntos también forman parte de la construcción de una civilización del amor.

El autor contó que le resultó emocionante escuchar la canción en distintos idiomas y recordó que fue cantada durante la visita del Papa a Río de Janeiro. También señaló que se convirtió en un himno durante la segunda visita de Juan Pablo II. Para Croce, con el paso del tiempo, Un nuevo sol adquirió vida propia.