La nave Ship 42 regresó a Starbase tras permanecer unas 22 horas y media en el espacio y completar 14 vueltas alrededor de la Tierra. El propulsor Super Heavy, en cambio, no pudo ser recuperado y explotó sobre el golfo de México.

SpaceX logró por primera vez atrapar la etapa superior de Starship con los brazos mecánicos de su torre de lanzamiento. La maniobra se realizó durante el regreso de una misión orbital y marca un nuevo avance en el objetivo de reutilizar por completo el vehículo de la compañía de Elon Musk.

La captura ocurrió el sábado 14 en las instalaciones de Starbase, en Boca Chica, Texas, durante el vuelo de prueba número 15 de Starship. La nave superior, identificada como Ship 42, volvió a la Tierra tras permanecer aproximadamente 22 horas y media en el espacio y completar 14 vueltas alrededor del planeta.

El regreso de Starship y la captura de Ship 42

El lanzamiento tuvo lugar el viernes 13 de noviembre. Durante el ascenso, Starship se separó de su propulsor Super Heavy y alcanzó la órbita terrestre. En esa fase, también desplegó 26 satélites Starlink.

El plan original preveía recuperar las dos partes del vehículo con los brazos mecánicos de la torre, conocidos popularmente como chopsticks y asociados al sistema Mechazilla. Sin embargo, el Super Heavy tuvo problemas durante el regreso, abortó el intento de captura y terminó explotando sobre el golfo de México.

Un avance clave para la reutilización de Starship

La nave superior completó el recorrido previsto. Tras encender sus motores para iniciar el descenso y atravesar la atmósfera, regresó a la zona de lanzamiento. En los últimos momentos, utilizó sus motores para colocarse en posición vertical y permitir que los brazos de la torre la sujetaran en el aire.

Hasta ahora, SpaceX había recuperado en varias oportunidades los propulsores Super Heavy, pero nunca había capturado la etapa superior de Starship después de un viaje orbital. Esa parte del vehículo es fundamental porque fue diseñada para transportar carga y, en el futuro, tripulación.

La compañía busca desarrollar un sistema completamente reutilizable que permita recuperar ambas etapas y emplearlas en nuevos vuelos. Capturar la nave con los brazos mecánicos podría reducir la necesidad de trasladarla a plataformas de recuperación y facilitar las tareas de inspección y reacondicionamiento.

La relación con las misiones Artemis y los planes para Marte

El desarrollo de Starship también está ligado a los planes de la NASA para futuras misiones tripuladas a la Luna, en el marco del programa Artemis. A largo plazo, Musk proyecta utilizar el sistema para transportar personas y carga hacia Marte.