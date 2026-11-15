La propuesta, inspirada en una iniciativa de Nueva York, convocó a vecinos y visitantes en avenida Boedo y Carlos Calvo. Con comida, música y juegos, el encuentro buscó promover la charla y el vínculo en el espacio público.

Una mesa con 150 sillas ocupó el cruce de avenida Boedo y Carlos Calvo para reunir a vecinos y visitantes en una tarde de comida, música y juegos. La iniciativa, bautizada La mesa más larga de Buenos Aires, tuvo su primera edición en la Ciudad y se convirtió en una experiencia inédita en Latinoamérica.

Organizado por Descubierto, Modo Avión y la Comuna 5, el encuentro invitó a compartir una comida y conversar con otras personas, con la intención de recuperar el espacio público como lugar de reunión. La propuesta toma como referencia The Longest Table, un formato nacido en Nueva York y replicado en distintas partes del mundo.

Una mesa comunitaria para compartir en Boedo

La participación fue gratuita, pero quienes asistieron debieron completar previamente un formulario online. Cada persona llegó con una etiqueta con su nombre y algo para comer, preparado en casa o comprado para la ocasión. A las 16.30, la mesa estaba casi completa y las conversaciones empezaban a mezclarse con las risas y las actividades para dibujar.

Entre los participantes estuvieron Reneé Weiss y Alejandro Barón, que viajaron desde Caballito con Teo, su perro cocker de 13 años. La mascota se sentó junto al resto de los convocados y se llevó varias miradas. Reneé también preparó un budín para compartir.

“Teo es un ser humano de cuatro patas, un hijo más. Y vinimos porque en este momento de pantallas y aislamiento llegar con él y compartir con otros que te preguntan cómo se llama es un lindo momento”, dijo Reneé.

Vecinos y visitantes llevaron comida para compartir

También participaron Abril Costa y Luana Pérez, dos amigas de 18 años que llegaron desde Paternal y el barrio Santa Rita, respectivamente. Los organizadores entregaron a las personas inscriptas una bolsa con plato, cubiertos, vaso, marcador para intercambiar, café, leche, granola, galletitas, edulcorante, un mini alfajor, mate cocido y té.

“Yo hice alfajores de maicena para compartir y Luana trajo un bizcochuelo. Nuestra expectativa es conocer gente y pasar un buen rato”, contó Abril. Candela y Milena Yuri, hermanas que viajaron desde la zona sur, se enteraron de la propuesta por Instagram y llevaron medialunas para compartir.

“Sabíamos que iban a venir algunos conocidos y nos pareció interesante. La estamos pasando bien, trajimos medialunas para compartir”, expresó Candela. Durante la tarde, ella y su hermana conversaron con un matrimonio que había llegado junto a su hija para participar del encuentro.