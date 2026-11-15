El aumento de los costos y las dificultades para acceder a coberturas dejaron a más personas sin controles odontológicos: más del 65% convive con caries sin tratar o enfermedades en las encías. Profesionales advierten que muchos pacientes consultan cuando el dolor o la infección ya avanzaron.

El deterioro del poder adquisitivo y las dificultades para sostener una cobertura médica llevaron a muchas personas a postergar el cuidado bucal. Según las estadísticas disponibles, solo cuatro de cada diez argentinos visitan al dentista una vez al año, mientras que más del 65% tiene caries sin tratar o enfermedades en las encías.

Los precios convierten la atención odontológica en un gasto cada vez más difícil de afrontar. Una consulta inicial ronda los 60.000 pesos, una limpieza cuesta cerca de 120.000 pesos y un implante puede llegar a los 700.000 pesos por pieza.

Odontólogos observan un cambio en la conducta de los pacientes: en lugar de acudir ante las primeras molestias, muchos esperan hasta que el dolor se vuelve intenso o una infección pone en riesgo la pieza dentaria.

Menos cobertura y más demanda en la atención pública

La reducción de las coberturas de salud profundiza el problema. Miles de usuarios dieron de baja sus prepagas o debieron afrontar fuertes aumentos en sus planes y migraron a obras sociales con cartillas saturadas o al sistema público.

A esa situación se suma el desfasaje entre los aranceles que reciben algunos profesionales y sus costos. Odontólogos dejaron de atender por convenios estatales cuando los pagos no alcanzan para cubrir los gastos operativos.

El aumento de la demanda se refleja en hospitales universitarios, como el Hospital Odontológico de la Universidad de Buenos Aires, y en centros municipales de atención primaria. Allí crecieron las consultas por controles básicos, extracciones y urgencias, mientras que los consultorios públicos se convirtieron en una alternativa para quienes no pueden pagar una visita particular.

Odontólogos alertan por tratamientos postergados

Leonardo Geloso, odontólogo de la UBA (MN 44411), describió el impacto de las demoras en la atención. “Es un tema que se ve cada vez más en la práctica odontológica. Tengo pacientes que llegan con dolor intenso después de haber postergado durante mucho tiempo la consulta. Muchas veces nos encontramos con caries muy avanzadas, infecciones o piezas dentarias que podrían haberse tratado de manera mucho más sencilla si el paciente hubiera podido acceder antes a la atención”, afirmó.

Geloso destacó el programa UBA en Acción, al que definió como una muestra del compromiso social de la universidad pública. “A través de sus facultades se brinda atención gratuita, desde prevención y atención odontológica hasta arreglos de caries, extracciones y otros controles”, señaló.

Sin embargo, advirtió que la capacidad de respuesta tiene límites: “la demanda de atención en la Facultad de Odontología, que tiene un hospital-escuela, es muy grande y las filas que se ven diariamente reflejan, en parte, las dificultades que tiene la población para acceder a tratamientos odontológicos”.

Aranceles odontológicos y costos de los consultorios

Los profesionales describen una crisis que afecta tanto a pacientes como a prestadores. El Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires (COSUCOBA) y federaciones de distintas jurisdicciones actualizaron sus aranceles mínimos de referencia de forma mensual o trimestral. El valor de la hora odontológica supera los 71.000 pesos, en un contexto de encarecimiento de insumos descartables, muchos de ellos importados, y de los costos de laboratorio.

Especialistas de la Federación Argentina de Colegios de Odontólogos describen un “cuello de botella” para sostener los consultorios privados. Aunque los aranceles intentan acompañar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la pérdida de poder adquisitivo reduce la cantidad de pacientes y deja a los profesionales frente a gastos fijos y aportes a las cajas previsionales locales.

Cuánto cuestan las consultas y los tratamientos dentales

En la Ciudad de Buenos Aires, una consulta inicial, un control o un chequeo sin obra social cuesta en promedio 60.000 pesos. La limpieza dental ronda los 120.000 pesos y una restauración por caries simple, los 95.000 pesos.

Entre los tratamientos de mayor complejidad, el blanqueamiento dental y la endodoncia o tratamiento de conducto cuestan 280.000 pesos cada uno. Una extracción simple se ubica en 137.500 pesos, un implante en 700.000 pesos por pieza y el conjunto de perno y corona alcanza los 750.000 pesos.

En ortodoncia, los tratamientos se ofrecen en dólares: los brackets metálicos cuestan 1.300 dólares, mientras que la primera etapa de alineadores invisibles para ambos maxilares vale 1.100 dólares.

Las diferencias de ingresos también condicionan la prevención. La posibilidad de mantener una alimentación adecuada, comprar pasta dental y reemplazar los cepillos depende, en muchos hogares, de los recursos disponibles.