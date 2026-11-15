Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 11:25 a. m. · 9 min de lectura

Los mensajes del Pontífice sobre justicia social, trabajo, educación y respeto reabrieron el debate sobre las políticas y el estilo de Javier Milei. El antecedente de sus insultos al papa Francisco y su posterior pedido de perdón vuelve a cobrar relevancia.

Milei frente al mensaje de León XIV: de los insultos al papa Francisco a un llamado para cambiar el rumbo

La histórica visita de León XIV a la Argentina dejó mucho más que multitudes, celebraciones religiosas y fotografías oficiales. Sus mensajes sobre la justicia social, la dignidad del trabajo, la educación, la discapacidad y el respeto por las diferencias pusieron al presidente Javier Milei frente a profundas contradicciones entre su discurso político y las enseñanzas sociales de la Iglesia católica. El antecedente de sus reiterados insultos al papa Francisco, su posterior pedido de perdón y su acercamiento al Vaticano vuelven a cobrar especial relevancia.

La visita del papa León XIV a la Argentina terminó, pero sus palabras siguen resonando en el escenario político nacional. Durante su paso por el país, el Pontífice dejó reflexiones que trascendieron lo religioso y que fueron interpretadas como un llamado de atención a la dirigencia política, particularmente al gobierno de Javier Milei.

Sin mencionar directamente al Presidente como destinatario de sus cuestionamientos, León XIV defendió una economía al servicio de las personas, reclamó mayor sensibilidad frente a los sectores vulnerables y convocó a recuperar el diálogo y el respeto.

Sus palabras contrastaron con aspectos centrales del modelo económico libertario y con el estilo confrontativo que caracteriza a Milei.

Pero existe un antecedente que vuelve todavía más significativo este contraste: la relación del actual Presidente con el papa Francisco, marcada inicialmente por insultos de extrema gravedad y posteriormente por un acercamiento que incluyó disculpas personales.

De los insultos a Francisco al pedido de perdón

Antes de llegar a la Presidencia, Javier Milei protagonizó numerosos ataques verbales contra el papa Francisco, especialmente por sus posiciones sobre la justicia social y el papel de la economía.

En 2018 llegó a calificarlo como el «representante del maligno en la Tierra» y utilizó expresiones como «zurdo hijo de puta» para cuestionar sus ideas.

En otras intervenciones públicas y publicaciones en redes sociales lo llamó «imbécil», «basura socialista» y «sorete mal cagado».

No se trató de un episodio aislado. Durante varios años, Milei mantuvo una postura abiertamente hostil hacia Jorge Bergoglio, a quien acusaba de promover ideas socialistas y de respaldar políticas contrarias a su pensamiento económico.

Los cuestionamientos continuaron durante su crecimiento político, hasta que la cercanía de las elecciones presidenciales de 2023 comenzó a marcar un cambio en su discurso.

En octubre de aquel año, durante un debate presidencial, Milei pidió disculpas por sus expresiones y reconoció la importancia institucional del Papa.

Ya como presidente, en febrero de 2024, viajó al Vaticano y mantuvo un encuentro con Francisco.

Allí volvió a pedirle perdón por sus insultos.

El propio Milei reconoció posteriormente que había cometido un error y recordó que Francisco respondió con comprensión.

El cambio resultó llamativo: el dirigente que había utilizado algunas de las expresiones más ofensivas contra el Pontífice terminó calificándolo como uno de los argentinos más importantes de la historia.

Tras la muerte de Francisco, en abril de 2025, Milei volvió a destacar su figura y reconoció públicamente su bondad y sabiduría.

Un acercamiento que, sin embargo, no eliminó las diferencias ideológicas que habían originado sus enfrentamientos.

La relación de Milei con el judaísmo y sus diferencias con la Iglesia

Otro aspecto que forma parte de este escenario es la relación del Presidente con la religión.

Aunque fue criado en el catolicismo, Javier Milei manifestó públicamente un profundo acercamiento al judaísmo, comenzó a estudiar la Torá y estableció vínculos estrechos con referentes de esa comunidad religiosa.

Incluso expresó su intención de convertirse al judaísmo, aunque no existe confirmación pública de que haya completado formalmente ese proceso.

Su identificación espiritual no representa por sí misma un enfrentamiento con la Iglesia católica.

Las diferencias más profundas aparecen en el terreno político, económico y social.

Mientras la doctrina social de la Iglesia sostiene la importancia de la solidaridad, la protección de los vulnerables y la responsabilidad colectiva, Milei ha defendido una concepción del Estado basada en la reducción del gasto público, la desregulación económica y una fuerte crítica al concepto de justicia social.

Precisamente esas diferencias fueron las que motivaron buena parte de sus ataques contra Francisco.

León XIV y un mensaje que interpela al Gobierno

Durante su visita a la Argentina, León XIV volvió a colocar en el centro de sus reflexiones cuestiones que atraviesan la vida cotidiana de millones de personas.

En su discurso del 8 de noviembre, pronunciado en el Palacio Libertad ante Javier Milei, gobernadores y representantes de distintos sectores, el Papa defendió la necesidad de fortalecer la convivencia democrática y construir una economía al servicio de la dignidad humana.

También reclamó oportunidades para los jóvenes, defendió el valor de la educación y las universidades y destacó la necesidad de acompañar a quienes atraviesan situaciones de enfermedad, dependencia o discapacidad.

Sus palabras adquirieron especial relevancia en un país donde las políticas de ajuste, el financiamiento universitario, las prestaciones por discapacidad y el poder adquisitivo de los trabajadores han generado fuertes controversias.

El Pontífice no presentó un programa económico alternativo ni formuló una condena explícita al Gobierno.

Sin embargo, su mensaje permitió abrir una discusión sobre las consecuencias sociales de las decisiones políticas y sobre la responsabilidad de quienes ejercen el poder.

La economía no puede olvidarse de las personas

Uno de los principales contrastes entre el pensamiento de León XIV y las posiciones de Milei aparece en la manera de entender la economía.

Para el Gobierno nacional, el equilibrio fiscal, la reducción del déficit y el achicamiento del Estado constituyen objetivos centrales.

La doctrina social de la Iglesia, en cambio, insiste en que las decisiones económicas deben evaluarse también por sus consecuencias sobre la dignidad humana, el trabajo y las oportunidades.

Ambas preocupaciones no son necesariamente incompatibles, pero el mensaje papal plantea una exigencia concreta: que los resultados económicos no se consigan dejando desprotegidos a quienes más necesitan acompañamiento.

En ese sentido, las palabras de León XIV pueden interpretarse como una invitación al Presidente a revisar el impacto social de sus políticas.

La discapacidad, la educación y el trabajo no pueden quedar reducidos exclusivamente a números de una planilla presupuestaria.

Detrás de cada decisión existen personas, familias y realidades que requieren respuestas.

El respeto frente a los discursos agresivos

Otro de los puntos que dejó la visita fue el llamado del Papa a fortalecer el diálogo y la convivencia democrática.

La reflexión adquiere especial significado frente al estilo discursivo del presidente Milei.

Los insultos, las descalificaciones hacia adversarios políticos y los enfrentamientos con periodistas y dirigentes forman parte de numerosas intervenciones públicas del mandatario.

Su historial de agresiones verbales contra Francisco constituye uno de los antecedentes más claros de esa forma de confrontación.

Por eso, el mensaje de León XIV no solamente interpela al Gobierno por sus decisiones económicas, sino también por las formas utilizadas para ejercer el poder.

La convivencia democrática exige reconocer las diferencias, respetar a quienes piensan distinto y comprender que la autoridad presidencial implica una responsabilidad que trasciende las disputas partidarias.

El Papa habló de construir puentes. Milei, en cambio, ha convertido la confrontación en una característica recurrente de su comunicación política.

Y esa diferencia merece ser analizada.

El Presidente escuchó, pero ¿cambiará algo?

La presencia de Javier Milei durante las actividades oficiales de León XIV dejó imágenes de respeto institucional.

Sin embargo, el verdadero alcance de la visita no debería medirse solamente por los encuentros, las fotografías o los aplausos.

La cuestión de fondo es qué sucederá con las enseñanzas que dejó el Pontífice.

El Presidente ya demostró que puede modificar su discurso. Lo hizo cuando pasó de insultar al papa Francisco a pedirle perdón y reconocer públicamente su importancia.

Pero cambiar las palabras no significa necesariamente modificar las convicciones ni las decisiones de gobierno.

Allí aparece uno de los interrogantes centrales que deja la visita de León XIV.

¿Podrá Milei incorporar una mirada más sensible frente a las necesidades sociales? ¿Estará dispuesto a revisar sus formas de confrontación? ¿Podrá compatibilizar su programa económico con una mayor protección de los sectores vulnerables?

Son preguntas que exceden las creencias religiosas del mandatario y se relacionan directamente con su responsabilidad como Presidente.

Un camino señalado desde la fe, pero dirigido a toda la sociedad

León XIV no llegó a la Argentina para enfrentarse con Javier Milei ni para intervenir en la política partidaria.

Su mensaje estuvo dirigido a toda la sociedad y, especialmente, a quienes tienen responsabilidades de conducción.

Sin embargo, por el contexto económico y político del país, sus palabras fueron interpretadas como una señal sobre el rumbo que debería priorizar la dirigencia argentina.

Una economía que contemple a las personas, un Estado que no abandone a los más vulnerables, una sociedad que valore la educación y el trabajo y una política capaz de recuperar el respeto.

El mensaje no exige que Milei abandone sus convicciones religiosas o económicas, sino que reflexione sobre las consecuencias humanas de sus decisiones.

Porque gobernar no consiste únicamente en ordenar las cuentas públicas. También implica construir oportunidades, garantizar derechos y promover una convivencia democrática que permita superar los enfrentamientos.

El Papa se fue, pero dejó un desafío para Milei

La visita de León XIV concluyó entre expresiones de afecto, celebraciones multitudinarias y mensajes de esperanza.

Pero su verdadera trascendencia comenzará a medirse en los próximos meses.

El Presidente que alguna vez insultó duramente al papa Francisco, que posteriormente pidió perdón y que ahora escuchó los mensajes de León XIV, tiene frente a sí una oportunidad para reflexionar sobre su manera de ejercer el poder.

No se trata de exigir una adhesión religiosa ni de desconocer el mandato democrático que recibió en las urnas.

Se trata de comprender que el respeto, la solidaridad y la dignidad humana no deberían quedar limitados a las ceremonias oficiales.

León XIV no le ordenó a Milei cambiar su política económica, pero dejó planteados principios que pueden servir como orientación para revisar sus consecuencias sociales.

Y quizás allí radique el mensaje político más importante de su visita.

Porque el Presidente ya demostró que puede pedir perdón por las palabras del pasado.

Ahora el desafío es mucho mayor: demostrar si también está dispuesto a escuchar las necesidades del presente.

El Papa regresó al Vaticano, las multitudes volvieron a sus hogares y la Argentina continúa enfrentando sus problemas cotidianos.

Queda entonces una pregunta que atraviesa el escenario político nacional:

¿Javier Milei escuchó verdaderamente el mensaje de León XIV o, una vez terminada la visita, continuará gobernando con el mismo discurso y las mismas prioridades?

Porque los aplausos duran unos segundos, las fotografías quedan para la historia, pero las decisiones de un Presidente afectan todos los días la vida de millones de argentinos.

Y es allí, mucho más que en cualquier ceremonia, donde deberá demostrarse si el mensaje del Papa fue realmente escuchado.