Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

Con crema de leche, leche condensada y pulpa de fruta, este postre tropical se prepara en 20 minutos y rinde unas ocho porciones. No requiere máquina y necesita al menos seis horas de freezer.

El helado de maracuyá casero es una opción fresca para los días de calor. La combinación de dulzura y acidez de esta fruta tropical aporta un sabor intenso, mientras que la crema de leche y la leche condensada ayudan a lograr una textura suave.

La preparación lleva apenas 20 minutos de trabajo activo, no requiere una máquina especial y rinde alrededor de ocho porciones. Para que quede firme y cremoso, es necesario dejarlo varias horas en el freezer.

Ingredientes para el helado de maracuyá

Para preparar esta receta se necesitan 400 gramos de crema de leche bien fría, una lata de leche condensada de 397 gramos, seis maracuyás frescos o 200 centímetros cúbicos de pulpa, una cucharada de jugo de limón y una pizca de sal.

Cómo preparar helado de maracuyá paso a paso

Primero, cortá los maracuyás por la mitad y retirales la pulpa con una cuchara. Colala y presioná suavemente para extraer el jugo. Reservá un poco de pulpa con semillas para decorar o sumar a la preparación.

En un recipiente frío, batí la crema de leche hasta obtener picos suaves. En otro bol, mezclá la leche condensada con el jugo de maracuyá, el limón y la pizca de sal.

Incorporá la mezcla de fruta a la crema batida con movimientos envolventes, de abajo hacia arriba, para conservar el aire y el volumen. Sumá algunas de las semillas reservadas y mezclá con suavidad.

Cuánto tiempo debe congelarse el helado

Volcá la preparación en una budinera o en un recipiente apto para freezer. Cubrí la superficie con film en contacto directo con el helado para reducir la formación de cristales de hielo.

Dejalo congelar durante un mínimo de seis horas. Para que alcance una consistencia firme, lo ideal es mantenerlo en el freezer durante toda la noche. Retiralo unos cinco minutos antes de servir para que sea más fácil formar las porciones.

Cómo conservar el helado casero

El helado de maracuyá puede conservarse hasta 15 días en el freezer, siempre que se guarde en un recipiente hermético o quede bien cubierto con film. Mantenerlo cerrado ayuda a preservar su textura y evita que absorba olores de otros alimentos.

También conviene evitar los cambios frecuentes de temperatura. Con ingredientes fáciles de conseguir y sin necesidad de una heladera especial, esta receta permite preparar en casa un postre frutal, cremoso y refrescante.