Decenas de personas marcharon en Lanús para exigir asistencia inmediata a las familias afectadas por la explosión y reclamar garantías de seguridad. Una vecina denunció una nueva fuga de gas a cuatro cuadras del lugar.

Decenas de vecinos de Remedios de Escalada, en el partido de Lanús, marcharon este sábado para exigir respuestas y asistencia tras la explosión provocada por la rotura de un caño de gas durante trabajos de una cuadrilla de operarios. Entre la incertidumbre, la bronca y la impotencia, reclamaron una reparación por las pérdidas humanas, materiales y de salud.

La concentración se realizó sobre la calle Juan de Garay, cerca del perímetro rojo que rodea la manzana afectada por el incendio y la explosión. El incidente ocurrió entre las calles Coronel Fray Luis Beltrán y Enrique del Valle Iberlucea, en una zona donde funcionaban comercios y viviendas.

Vecinos de Remedios de Escalada exigen alojamiento y ayuda

Uno de los principales pedidos fue que se garantice una vivienda inmediata a las familias que perdieron sus hogares y comercios. Mientras comenzaban las tareas de remoción de escombros, la Policía Federal desplegó un rastrillaje con perros entrenados para descartar que hubiera personas atrapadas entre las ruinas.

Durante la protesta, una vecina alertó sobre una presunta nueva fuga a cuatro cuadras del epicentro. Según contó, "hubo una nueva fuga, estamos sobre una bomba". También afirmó que "reventó otra vereda" en la calle Doctor Melo, entre Sáenz Peña y De la Cruz, donde trabajaban bomberos y personal de Metrogas, y añadió: "No podemos más".

Otra manifestante reclamó una solución urgente para quienes quedaron sin casa: "Esta gente tiene que tener donde vivir hoy, no cuando a Metrogas se le ocurra pagar (lo que disponga) un juicio" en su contra.

Daños por la explosión y preocupación por nuevas fugas de gas

Los vecinos señalaron que varios comercios quedaron destruidos y que algunas viviendas se incendiaron o resultaron inhabitables por la onda expansiva y el fuego posterior. También mencionaron un edificio afectado y otros dos o tres departamentos ubicados sobre una pollería. "Esa gente tiene que tener casa hoy", reclamaron.

La preocupación por la seguridad se sumó a la angustia por los daños. Una manifestante denunció que todavía se sentía olor a gas en las inmediaciones y advirtió sobre el riesgo de que ocurriera otro siniestro.

Mabel, vecina de Escalada, relató el testimonio de una amiga que vive a media cuadra del lugar de la explosión: "Ella cayó por la onda expansiva, se levantó y empezó a correr, y vio que había cualquier cantidad de gente tirada".

El reclamo de las docentes y el operativo en la zona afectada

Docentes del colegio Charles Chaplin también cuestionaron la falta de asistencia. La institución recibe a niños con discapacidad y su personal expresó dudas sobre cómo retomar las actividades desde el lunes. "Si hubiera pasado una hora después, era a la salida de los chicos, hubiera sido un desastre y nosotros solos nos evacuamos, nadie vino a ayudar, nadie se comunicó con nosotros", dijo una de las directivas. Otra docente sostuvo que "nunca nadie nos acompañó".

Cerca de las 17 de este sábado se retiraron del perímetro las dotaciones de bomberos y comenzaron los trabajos de remoción de escombros. En paralelo, personal de la Policía Federal inspeccionó el sector del derrumbe con perros entrenados para descartar la presencia de personas desaparecidas.

Qué informó Metrogas sobre el servicio en Remedios de Escalada

Metrogas comunicó que empezó "a restituir el servicio de gas con las más estrictas condiciones de seguridad en gran parte de la zona céntrica de Remedios de Escalada". Aclaró que, en el área cercana a la explosión, entre del Valle Iberlucea y Beltrán, "la normalización del suministro se realizará cuando las autoridades correspondientes lo determinen".

La empresa indicó que se puso en contacto con funcionarios municipales para acordar cómo reponer el servicio y garantizar que estén dadas las condiciones de seguridad para el regreso de los vecinos a sus hogares. Además, recordó que su línea de emergencias, 0800 999 1050, continúa disponible para los usuarios.

La compañía afirmó que desde la madrugada "la situación se encuentra controlada", tras el trabajo de los Bomberos Voluntarios y de Defensa Civil de Lanús. También expresó que "lamenta profundamente lo sucedido y las pérdidas ocasionadas por este incidente" y aseguró que seguía "a disposición de los vecinos y de las autoridades municipales para brindar toda la asistencia y colaboración que sean necesarias".