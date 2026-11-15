Una reforma al Código de Tránsito bonaerense establece que quienes ingresen o crucen una avenida, ruta o autopista deben detenerse y ceder el paso. La prioridad de la derecha se mantiene entre calles de igual jerarquía.

La prioridad de paso para quien circula por la derecha ya no es absoluta en la provincia de Buenos Aires. Desde la entrada en vigencia de la Ley 15.657, los conductores que quieran ingresar o cruzar una autopista, semiautopista, ruta, carretera o avenida deben detenerse y ceder el paso a quienes transitan por esas vías, aunque se aproximen desde la izquierda.

La reforma no cambia la regla para los cruces entre calles de igual jerarquía: en esos casos, tiene prioridad el vehículo que llega por la derecha. La nueva disposición fue incorporada al Código de Tránsito provincial y está vigente desde el 30 de octubre, fecha en que se promulgó la ley.

Qué establece la nueva prioridad de paso en Buenos Aires

La modificación sumó el artículo 28 quarter a la Ley 13.927, que regula el tránsito bonaerense. El texto fija un orden de jerarquía entre las vías: autopistas, semiautopistas, rutas, carreteras, avenidas, calles y pasajes. Quien accede o cruza una vía de mayor jerarquía debe frenar y permitir el paso de los vehículos que ya circulan por ella.

Por ejemplo, si un automóvil llega desde una calle a una avenida sin semáforo ni señalización, debe detenerse y esperar a que pasen los vehículos que circulan por la avenida. La prioridad de la derecha continúa vigente cuando las dos vías tienen la misma jerarquía.

La norma también toma en cuenta las diferencias de velocidad permitidas: el límite máximo es de 40 kilómetros por hora en calles y de 60 kilómetros por hora en avenidas, según el artículo 51 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

El cambio busca cerrar un vacío legal sobre las avenidas

La reforma fue aprobada a mediados de octubre y apunta a resolver una zona gris que persistía desde 2009, cuando la provincia adhirió al Código Nacional de Tránsito. Aunque esa normativa contempla excepciones a la prioridad de quien viene por la derecha, no incluía expresamente a las avenidas entre las vías de mayor jerarquía.

La legisladora Silvina Vacarezza, autora de la iniciativa, explicó: “No había unanimidad entre los jueces porque se registraron cambios en la legislación en los últimos años. Ahora quedó claro y establecido que las calles de mayor jerarquía son las que deben preservar el derecho al paso”.

La falta de una regla explícita había dado lugar a fallos judiciales contradictorios por siniestros ocurridos en esquinas sin semáforo. Uno de esos casos llegó a la Suprema Corte bonaerense, que en 2018 resolvió aplicar el criterio de la “derecha absoluta”.

Un antecedente judicial y el riesgo de detenerse en una avenida

El episodio se originó más de una década atrás en Tres Arroyos, cuando un motociclista que circulaba por una avenida fue embestido por un automóvil que se aproximaba desde la derecha. Un juez de primera instancia respaldó el reclamo del automovilista; luego, la Cámara de Bahía Blanca revocó esa decisión. El 30 de mayo de 2018, la Suprema Corte falló a favor del conductor del auto.

En ese fallo hubo un voto en minoría que planteó la necesidad de privilegiar el tránsito por las calles de mayor porte. Entre los ejemplos de las dificultades que generaba la norma anterior estaba el de un vehículo que debía cruzar una avenida de doble mano: podía tener prioridad frente a los autos que llegaban desde la izquierda, pero quedar obligado a detenerse en el medio cuando el tránsito de la otra mano se acercaba desde la derecha.

La fundamentación de la reforma sostiene que “otorgar prioridad de paso a quien circula por una avenida es un importante principio urbano, que procura lograr una mayor seguridad del tránsito y la reducción de siniestros, víctimas y daños”.

Qué reglas siguen vigentes y qué pasa con los casos anteriores

La normativa mantiene otras obligaciones previstas en el apartado de prioridad de paso, como ceder el paso a ambulancias y vehículos ferroviarios. También continúa la regla de paso alternado: cuando hay filas de vehículos esperando en las dos vías de una bocacalle, se avanza de a uno por vez desde cada transversal.

Los siniestros ocurridos antes del 30 de octubre deben analizarse con la legislación anterior, por lo que podrían quedar sujetos a las interpretaciones judiciales que motivaron el cambio. En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, el Código de Tránsito y Transporte establece que, en cruces sin semáforo entre arterias de distinta jerarquía, tiene prioridad quien circula por la más importante, en este orden: avenida, calle y pasaje. Entre vías de igual jerarquía, pasa primero quien viene por la derecha.