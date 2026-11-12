Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

Siete personas, incluidos tres menores, quedaron en la calle tras un desalojo y acamparon frente a la vivienda. Reclaman una respuesta de las autoridades y una solución habitacional.

Siete personas, entre ellas tres menores, quedaron sin vivienda el martes, luego de ser desalojadas de una antigua casa situada en las calles 103 y 40 de General Pico. Tras retirar sus pertenencias, instalaron una carpa frente a la propiedad y resolvieron permanecer allí hasta obtener una respuesta y una solución habitacional.

El procedimiento se realizó durante la mañana, con la intervención de funcionarios judiciales y efectivos policiales. La medida había sido postergada en varias oportunidades. El principal reclamo de la familia es conseguir un techo para todas las personas que integran el grupo.

El desalojo de una vivienda en General Pico

María, una de las integrantes de la familia, contó que ocupaban la casa desde hacía alrededor de ocho años, con autorización de sus propietarios. Según explicó, se las habían prestado mientras esperaban una respuesta del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV) y cuentan con documentación que acredita ese acuerdo.

Sin embargo, en medio de un conflicto familiar entre los dueños, recibieron una orden de desalojo. “Nos desayunamos con una orden de desalojo, como si fuéramos usurpadores, y nosotros no estamos usurpando. La casa nos la prestaron ellos mismos”, sostuvo María.

El reclamo de la familia por una solución habitacional

La mujer señaló que realizaron gestiones ante el organismo provincial y el municipio, pero hasta ahora no consiguieron una respuesta. También explicó que la situación económica les impide alquilar: algunos adultos perdieron sus empleos y deben afrontar los gastos de un grupo numeroso.

“¿Cómo vamos a sacar nosotros más de un millón de pesos para pagar un alquiler? Somos muchos y no tenemos trabajo”, planteó. Además, contó que lleva años haciendo trámites para acceder a una vivienda y que, tras la muerte de su marido, ocurrida hace menos de un mes, le informaron que debía comenzar nuevamente el proceso.

María aclaró que no busca que le entreguen una casa gratuitamente, sino tener la posibilidad de pagarla y ofrecerles un lugar estable a sus hijos y nietos. “No estoy pidiendo que me regalen ni que me mantengan. Solamente un techo. Si me dan una oportunidad, voy a trabajar y voy a pagar”, afirmó.

La familia permanecerá frente a la vivienda

Mientras aguardan una respuesta de las autoridades municipales y provinciales, los integrantes de la familia decidieron quedarse en la carpa instalada frente a la propiedad. “De acá no nos vamos a ir hasta que alguien venga y nos dé una solución”, concluyó María.