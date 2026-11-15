Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

La empresa comenzó a normalizar el suministro bajo estrictas condiciones de seguridad tras la explosión y el incendio que dejaron un muerto y una decena de heridos. En el área más cercana al incidente, el regreso del servicio dependerá de la autorización de las autoridades.

Metrogas comenzó a restablecer el servicio de gas en Remedios de Escalada, luego de la explosión y el incendio registrados el viernes, que dejaron una persona muerta y una decena de heridos. La empresa informó que la normalización se realiza bajo las más estrictas condiciones de seguridad.

En los sectores próximos al hecho, ocurrido en la intersección de Enrique del Valle Iberlucea y Coronel Fray Luis Beltrán, el suministro volverá cuando las autoridades correspondientes lo determinen.

Restitución del gas y regreso de los vecinos

La compañía indicó que se comunicó con funcionarios municipales para garantizar las condiciones de seguridad necesarias antes del regreso de los vecinos a sus hogares. También señaló que la situación permanece controlada desde la madrugada.

Metrogas expresó su pesar por lo ocurrido y por las pérdidas ocasionadas, y manifestó su disposición a brindar asistencia y colaboración a las personas damnificadas y a las autoridades.

Explosión en Remedios de Escalada: cómo avanzó el operativo

El municipio de Lanús y la empresa habían informado que a las 2.10 quedó completamente obturado el caño de media presión afectado en el centro de Remedios de Escalada. La intervención permitió que los bomberos extinguieran por completo el incendio, tras una prolongada labor técnica y de emergencia.

Según la información difundida por la empresa, la explosión se produjo mientras trabajadores realizaban tareas en la vía pública. Una máquina utilizada para reparar la red de distribución habría dañado un caño de gas. Tras el estallido, intervinieron bomberos, policías, personal del SAME y agentes de Defensa Civil.

Investigación y remoción de escombros

Luego de que los bomberos se retiraran de la zona durante la tarde, comenzaron las tareas de remoción de escombros. Personal de la Policía Federal inspeccionó el sector con perros entrenados para descartar que hubiera más personas entre las ruinas.

La investigación continúa para determinar las circunstancias de la explosión y el incendio.