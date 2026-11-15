Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 2 min de lectura

Abel Josuel Taya Humpire, ciudadano peruano de 32 años, fue localizado en Santa Anita tras un operativo coordinado por la Policía Federal Argentina e Interpol. Está acusado de participar en los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Abel Josuel Taya Humpire, uno de los sospechosos por el triple crimen de Florencio Varela, fue detenido este sábado en el distrito de Santa Anita, en Lima, Perú. El ciudadano peruano, de 32 años, fue localizado por la policía de ese país luego de un intercambio de información con la Policía Federal Argentina (PFA) a través de Interpol.

La captura fue ordenada por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez, en el marco de la investigación por los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurridos en septiembre de 2025 en una vivienda de Villa Vatteone.

Cómo fue localizado el sospechoso del triple crimen

El procedimiento fue resultado de un trabajo conjunto entre la Dirección General de Cooperación Internacional de la PFA, por medio de la Oficina Central Nacional Buenos Aires de Interpol, y las autoridades peruanas. Para ubicarlo en Santa Anita, las fuerzas argentinas utilizaron la plataforma INSIGHT de Interpol.

De acuerdo con la investigación judicial, Taya Humpire habría intervenido junto con otros integrantes de la organización, que tenían funciones distribuidas, en los hechos ocurridos entre el 19 y el 23 de septiembre de 2025.

El vínculo con los acusados del caso

En una declaración incorporada al expediente, Celeste Magalí González Guerrero, una de las primeras detenidas en la causa, identificó a Taya Humpire como el presunto custodio de Luis Alan Valverde Rodríguez, conocido como Papá.

Valverde Rodríguez es tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, detenido el 12 de octubre. Para la Justicia, este último sería uno de los presuntos jefes de la estructura narco investigada por el triple crimen.

Qué dijo Pequeño J desde el penal de Ezeiza

En las últimas horas, Valverde habló desde el penal de Ezeiza y negó ser el hombre que aparece en el video de las torturas a Lara Gutiérrez, de 15 años. También aseguró que está dispuesto a someterse a peritajes para demostrarlo.

"Yo no soy el del video"

Además, rechazó haber participado en los asesinatos de las tres jóvenes y sostuvo: "No estuve en ese homicidio, no supe del plan y no sé de qué me están acusando. Por eso entregué mi teléfono, no lo rompí".