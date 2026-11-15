El periodista rosarino Tomás Magliocca analiza el desgaste social frente a los referentes digitales y los cambios que transformaron la popularidad, el éxito y la influencia en formas de validación.

“Creo que estamos ante, por lo menos, un espasmo, un primer gesto de cansancio, de hartazgo de parte de una sociedad que no se siente plenamente cómoda con los principios básicos que estipula este modelo", explica Tomás Magliocca, periodista rosarino y autor de Los nuevos ídolos en los templos del cartón digital. Su reflexión apunta al lugar que ocupan los influencers y otros referentes en una época marcada por las redes sociales, la exposición y la búsqueda de reconocimiento.

Durante su visita a Argentina, el papa León XIV también se refirió a los ídolos contemporáneos: “Hoy se levantan ídolos que reclaman nuestra adoración: el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, por la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer. A veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás, podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales”. Sus palabras abren una discusión sobre cómo las plataformas modificaron los vínculos, la pertenencia y la elección de figuras de referencia.

Redes sociales y nuevas formas de construir ídolos

La llegada de internet y, más tarde, de las redes sociales transformó la manera de construir referentes y otorgarles legitimidad. Durante buena parte del siglo XX, la admiración solía estar asociada a trayectorias artísticas, deportivas, políticas o intelectuales. Hoy, la visibilidad puede surgir de factores más inmediatos y de la exposición de estilos de vida considerados deseables.

Magliocca vincula este cambio con la hipermediatización, la hiperconectividad y la comunicación global, en un contexto en el que escasean los grandes relatos y las historias épicas capaces de transmitir “ese signo de fe y esperanza, de humanidad que se tenía en otras épocas o en otros tiempos”.

En el ecosistema digital, una persona puede convertirse en una figura pública sin contar antes con una carrera profesional, artística o institucional. “Ante el hackeo de la construcción de historias aparecen otras maneras de construir y desmontar ídolos, heroísmos, liderazgos – explica el escritor- que tienen que ver con nuevas configuraciones de monopolio de influencias, ya no con lo profesional, con lo digno, con lo que necesariamente tiene alguna gesta heroica, sino con la validación a través de una pantalla”.

La atención y la popularidad como capital digital

Contar con un teléfono para producir contenido, formar una comunidad de seguidores y participar en conversaciones públicas puede alcanzar para construir influencia. El fenómeno no responde solo a la tecnología: también refleja transformaciones sociales, culturales y económicas. En ese escenario, la atención se convirtió en un recurso comercial central y la popularidad, en una forma de capital simbólico.

“lo que hace mella es justamente un discurso que le sea funcional a la utilidad, a este universo de lo efímero, lo instantáneo. Entonces, de repente en la sociedad del espectáculo, ser heroico o trascendente, es tener plata, éxito y saber manipular muy bien el escenario de la imagen”, sostiene Magliocca.

Las crisis institucionales y la desconfianza en espacios históricamente ordenadores, como la comunidad, la familia, el Estado, la Iglesia, las religiones y la justicia, también inciden en este proceso. Las redes sociales ganaron lugar como ámbitos de validación de comportamientos y opiniones, especialmente entre las nuevas generaciones. Según el periodista, “aparecen otros paladines, otros profetas, nuevos perfiles que apuntan a una popularidad que maneja el monopolio de las apariencias y del dinero, con una meta totalmente utilitaria que gana terreno”.

Éxito, dinero y apariencia como señales de autoridad

En las nuevas formas de idolatría, el éxito económico y social ya no se presenta únicamente como resultado del trabajo, la constancia, el mérito o una trayectoria. También puede funcionar como una supuesta prueba del valor personal. Autos, relojes, viajes, propiedades, ropa y experiencias exclusivas componen una escenografía que busca demostrar que alguien alcanzó el éxito y conoce las reglas del mundo.

La apariencia física es otro eje de esta dinámica. El cuerpo se convirtió en una superficie de exhibición, comparación y optimización constante. Las plataformas amplifican imágenes de vidas aparentemente perfectas y difunden parámetros de belleza que, aunque se presenten como elecciones individuales, responden a modelos comerciales y culturales. A la vez, los seguidores, las reproducciones, los comentarios y las reacciones convierten la popularidad en una medida cuantificable del reconocimiento.

En redes sociales, esa representación suele convivir con discursos de superación personal, educación financiera, espiritualidad, fitness y emprendimientos. En esas narrativas, el éxito aparece como una conquista individual y como un objetivo posible para cualquiera que tenga la suficiente voluntad, disciplina y compromiso.