Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 2 min de lectura

La sexóloga Gabi Murineddu explicó cómo puede cambiar la respuesta del cuerpo a los estímulos con el paso de los años y cuáles son las consultas más frecuentes durante la menopausia.

El envejecimiento trae cambios en el cuerpo y puede influir en el deseo sexual, pero no significa que la sexualidad desaparezca. La sexóloga y doctora Gabi Murineddu advirtió que uno de los principales prejuicios sobre la intimidad en adultos mayores es creer que el deseo se extingue con la edad: "el principal tabú sigue siendo pensar que el deseo sexual desaparece con la edad".

Las zonas erógenas tampoco dejan de existir con los años, aunque la manera en que el organismo responde a los estímulos puede modificarse. En algunos casos, la excitación requiere más tiempo, otra clase de estimulación o mayor comodidad física. También pueden surgir nuevas formas de placer y áreas sensibles que antes pasaban inadvertidas.

Cómo cambian las zonas erógenas con la edad

"Las zonas erógenas no desaparecen con la edad. Lo que puede cambiar es la forma en que el cuerpo responde a los estímulos. Generalmente se necesita más tiempo para la excitación, una estimulación diferente o mayor comodidad física. También pueden aparecer nuevas formas de experimentar placer y zonas de sensibilidad que antes pasaban desapercibidas", explicó Murineddu.

La sexualidad, señaló la especialista, va más allá de una respuesta física. Comprende el contacto, las emociones, la intimidad, el deseo, el vínculo con el propio cuerpo y el tiempo que cada persona puede dedicar al disfrute. Por eso, el deseo no tiene una edad límite, aunque pueda expresarse de distintas maneras en cada etapa.

El deseo sexual y la intimidad no tienen edad

"La sexualidad es mucho más amplia que una respuesta física específica. Incluye el contacto, las emociones, la intimidad, el deseo, el vínculo con el propio cuerpo y la posibilidad de darse más tiempo para disfrutar", sostuvo la sexóloga. Y agregó que el deseo "forma parte de la vida en todas sus etapas, aunque se exprese de maneras diferentes con el paso de los años".

Murineddu afirmó que sentir deseo, disfrutar de la intimidad, conectar con el propio cuerpo y construir vínculos afectivos son experiencias naturales y saludables a cualquier edad. En ese sentido, consideró que el principal obstáculo no es el paso del tiempo, sino las ideas aprendidas sobre cómo se debería vivir la sexualidad.

"El mayor obstáculo no es la edad, sino las creencias que hemos aprendido sobre cómo 'deberíamos' vivir nuestra sexualidad".

Las consultas más frecuentes durante la menopausia

Entre las mujeres que consultan a Murineddu, muchas inquietudes se relacionan con los cambios que aparecen durante la transición a la menopausia y en los años posteriores. La disminución del deseo sexual es el motivo más habitual, de acuerdo con la especialista.

También son frecuentes el dolor durante las relaciones, la sequedad vaginal y las dificultades para alcanzar el orgasmo. A esas consultas se suman preocupaciones por la imagen corporal, la autoestima y la manera de reconectar con el placer mientras el cuerpo atraviesa distintas transformaciones.