Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 3 min de lectura

Este sábado 14 de noviembre habrá más de 350 espacios culturales abiertos y transporte gratuito en la Ciudad de Buenos Aires. El Pase Libre digital permitirá viajar sin costo en 93 líneas de colectivos, mientras que el Subte, el Premetro, el eBus y Ecobici tendrán beneficios con horarios específicos.

La 22ª edición de La Noche de los Museos se realizará este sábado 14 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, con más de 350 espacios culturales abiertos y entrada gratuita. Para facilitar los traslados entre las sedes, el Gobierno porteño habilitó un Pase Libre digital que permitirá viajar sin costo en colectivos, Subte, Premetro, eBus y Ecobici.

El beneficio estará disponible durante nueve horas, desde las 18 del sábado hasta las 3 de la madrugada del domingo 15. Sin embargo, el horario de inicio varía según el medio de transporte y, para viajar gratis en colectivo, es necesario gestionar el permiso.

Cómo descargar el Pase Libre digital para los colectivos

El Pase Libre se tramita sin costo en el sitio web oficial de festivales de la Ciudad. Una vez emitido, se genera un archivo PDF que se puede mostrar desde el celular al subir al colectivo o llevar impreso.

El permiso será válido únicamente entre las 18 del sábado y las 3 del domingo. A diferencia de otros eventos con transporte gratuito automático, es indispensable contar con el pase para acceder al beneficio en las líneas adheridas.

Las 93 líneas de colectivos que tendrán viajes gratis

El Pase Libre permitirá viajar sin pagar en 93 líneas de colectivos que circulan por la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana. Estas son las unidades incluidas:

Del 1 al 50: 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 39, 41, 42, 44, 45, 47 y 50.

Del 51 al 100: 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 71, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 84, 85, 87, 91, 92, 95, 98 y 100.

Del 101 al 188: 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 117, 118, 123, 124, 126, 127, 128, 130, 132, 134, 135, 146, 150, 151, 152, 158, 161, 164, 168, 169, 177, 178, 181 y 188.

Subte y Premetro gratis: horarios y estaciones de las líneas B y D

La red de Subte y Premetro será gratuita desde las 19. Además, las líneas B y D tendrán un esquema especial de extensión horaria, aunque solo permanecerán abiertas las estaciones indicadas para cada recorrido.

En la línea B funcionarán J. M. de Rosas, Federico Lacroze, Dorrego, Ángel Gallardo, Pueyrredón, Uruguay, Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem. El último tren partirá desde J. M. de Rosas a la 1.30 y desde Leandro N. Alem a las 2.

En la línea D estarán habilitadas Congreso de Tucumán, Palermo, Scalabrini Ortiz, Pueyrredón, Callao y Catedral. La última formación saldrá desde Congreso de Tucumán a la 1.30 y desde Catedral a las 2.

eBus y Ecobici: opciones gratuitas de transporte sustentable

El eBus y Ecobici también ofrecerán alternativas sin cargo entre las 19 y las 3. El eBus operará durante toda esa franja horaria y tendrá un recorrido directo hasta la Usina del Arte, uno de los principales puntos de la programación en La Boca.

Ecobici habilitará en su aplicación el pase especial La Noche de los Museos. Cada usuario podrá realizar hasta cuatro viajes gratuitos, con una duración máxima de 45 minutos por recorrido. El beneficio se podrá activar una sola vez por persona.