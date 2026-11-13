Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 6:59 p. m. · 3 min de lectura

Las exportaciones de carne vacuna crecieron un 6,9% entre enero y octubre, mientras el consumo por habitante cayó un 11,2%. Los precios de los cortes aumentaron por encima de la inflación y la producción disminuyó.

MIENTRAS LA CARNE ARGENTINA CONQUISTA MERCADOS INTERNACIONALES, CADA VEZ MENOS FAMILIAS PUEDEN LLEVARLA A SU MESA

El consumo de carne vacuna cayó un 11,2% en el último año, mientras las exportaciones siguen creciendo. Los precios aumentaron por encima de la inflación y uno de los alimentos más tradicionales del país se vuelve cada vez más difícil de comprar.

La Argentina atraviesa una situación que refleja las contradicciones de su economía: mientras la carne vacuna nacional gana terreno en los mercados internacionales y genera millones de dólares, las familias argentinas reducen su consumo ante el constante aumento de los precios.

Según el último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), el consumo por habitante cayó a 44,5 kilos anuales durante octubre de 2026.

La cifra representa una disminución de 5,6 kilos por persona respecto del mismo período del año pasado, equivalente a una caída del 11,2%.

LA CARNE ARGENTINA SE EXPORTA, PERO FALTA EN LAS MESAS FAMILIARES

Mientras el consumo interno retrocede, las exportaciones muestran una realidad completamente diferente.

Entre enero y octubre de este año, Argentina exportó aproximadamente 767.000 toneladas de carne vacuna, un 6,9% más que durante el mismo período de 2025.

China, Estados Unidos e Israel se mantienen entre los principales compradores de un producto que históricamente fue símbolo de la alimentación argentina.

En contraste, durante los primeros diez meses del año, el mercado interno recibió 221.100 toneladas menos de carne vacuna que en igual período del año anterior.

LOS PRECIOS AUMENTARON MÁS QUE LA INFLACIÓN

Uno de los datos más preocupantes está relacionado con el precio que deben pagar los consumidores.

Durante los últimos doce meses, los cortes vacunos registraron un incremento del 44,5% en el Gran Buenos Aires, mientras que la inflación general alcanzó el 33%.

Esta diferencia demuestra que la carne se encareció considerablemente más que el promedio de los productos y servicios.

Para numerosas familias, comprar determinados cortes dejó de ser una costumbre habitual y pasó a convertirse en un gasto que requiere cada vez más esfuerzo.

MENOS PRODUCCIÓN Y CONSECUENCIAS DE LA SEQUÍA

El informe también señala que la producción ganadera disminuyó como consecuencia de la reducción del rodeo nacional, afectado por las sequías de los últimos años.

Durante octubre se faenaron aproximadamente 1.064.000 animales, un 11,6% menos que en el mismo mes de 2025.

La menor disponibilidad de hacienda, sumada al crecimiento de las exportaciones, contribuye a reducir la oferta destinada al mercado argentino.

UNA CONTRADICCIÓN QUE ABRE INTERROGANTES

El crecimiento de las exportaciones representa una oportunidad económica para el sector ganadero y genera ingresos importantes para el país.

Sin embargo, también aparece una preocupación social que no puede quedar al margen del debate.

En un país reconocido mundialmente por la calidad de su carne, cada vez resulta más difícil para una parte de la población acceder a ella.

La situación plantea interrogantes sobre el poder adquisitivo de los salarios, la evolución de los precios y las políticas económicas del Gobierno nacional.

Porque detrás de las estadísticas hay una realidad cotidiana: familias que deben modificar sus hábitos de alimentación, reducir las cantidades que compran o reemplazar la carne vacuna por alternativas más económicas.

La pregunta es inevitable: ¿de qué sirve que la carne argentina llegue cada vez a más países si, al mismo tiempo, resulta cada vez menos accesible para quienes viven y trabajan en el país que la produce?

Los números muestran un sector exportador en expansión, pero también un mercado interno debilitado. Dos realidades que conviven en una Argentina donde el tradicional asado se aleja cada vez más del presupuesto de muchas familias.