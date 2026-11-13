Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 1 min de lectura

La billetera digital del Banco Provincia ofrece promociones en supermercados, gastronomía, veterinarias y estaciones de servicio durante el fin de semana. También continúan los beneficios diarios en ferias, mercados bonaerenses, universidades y marcas adheridas.

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, mantiene promociones para este viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de noviembre de 2026. Los beneficios abarcan distintos rubros y buscan facilitar el ahorro en compras cotidianas durante el fin de semana.

Entre las opciones anunciadas figuran descuentos en supermercados, promociones en Mostaza, rebajas en veterinarias y pet shops, beneficios gastronómicos y ofertas en estaciones de servicio YPF Full. También siguen vigentes las promociones diarias en ferias, mercados bonaerenses, universidades y marcas adheridas.

Promociones de Cuenta DNI para el viernes 13 de noviembre

Durante el viernes, las personas usuarias podrán acceder a beneficios en comercios adheridos y aprovechar distintas alternativas para sus compras. Las promociones incluyen opciones en supermercados y otros rubros alcanzados por la billetera.

Además, continúan disponibles los descuentos diarios en ferias y mercados bonaerenses, universidades y marcas adheridas. Las condiciones particulares dependen de cada promoción y comercio.

Descuentos de Cuenta DNI para el sábado 14

El sábado se suman beneficios especiales para quienes quieran comprar productos para sus mascotas o aprovechar promociones gastronómicas. También siguen vigentes los descuentos diarios en ferias, mercados bonaerenses, universidades y marcas destacadas.

Qué beneficios siguen el domingo 15 de noviembre

El domingo continúan algunas de las promociones más buscadas de Cuenta DNI, entre ellas beneficios en supermercados, gastronomía y estaciones de servicio. Sin embargo, ese día no estarán disponibles las promociones especiales en veterinarias y pet shops ni los descuentos de Supercoop y Cooperativa Obrera.

Antes de realizar una compra, conviene consultar las condiciones de cada beneficio, los medios de pago habilitados y los comercios adheridos. Los topes de reintegro pueden variar según la promoción y calcularse por persona, por semana o por mes.