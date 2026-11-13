Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 2 min de lectura

La tienda oficial de Nike Argentina ofrece rebajas en modelos urbanos, deportivos y de running. Hay descuentos de hasta el 40%, promociones de financiación y precios sujetos al stock disponible.

La tienda oficial de Nike Argentina ofrece zapatillas con descuentos de hasta el 40% en su sección de ofertas online. La propuesta incluye modelos para distintos usos y permite encontrar alternativas a un precio menor que el de lista.

Entre las opciones disponibles figuran las Nike Cortez Leather, las Air Max Nuaxis y las Air Force 1 07 LV8. En algunos casos, las rebajas superan los 100.000 pesos, aunque los precios y las promociones pueden cambiar según el stock.

Modelos Nike con descuentos de hasta el 40%

La liquidación reúne modelos clásicos y deportivos con descuentos de entre el 25% y el 40%. Las Cortez y las Air Force 1 están asociadas al estilo urbano y al uso cotidiano, mientras que las Air Max Nuaxis combinan una estética deportiva con características pensadas para todos los días.

También aparecen las Pegasus Trail 5 GORE-TEX, una alternativa orientada al running en terrenos irregulares. La disponibilidad de cada modelo puede variar de acuerdo con los talles y colores disponibles.

Dónde comprar zapatillas Nike en oferta

Para consultar las promociones, hay que ingresar a la tienda oficial de Nike Argentina y visitar la sección Oportunidades. El catálogo permite filtrar por categoría y precio, y reúne zapatillas, botines, ropa deportiva y accesorios.

Los descuentos se muestran aplicados en los productos seleccionados, por lo que no hace falta ingresar códigos promocionales. Algunas ofertas incluyen la posibilidad de pagar en hasta 12 cuotas con tarjetas del Banco Nación; también hay alternativas para clientes de Santander, BBVA, Galicia e ICBC.

Las promociones pueden dejar de estar disponibles o cambiar de precio mientras siguen publicadas, según el stock, los colores y los talles. Antes de comprar, conviene revisar los costos de envío y las políticas de cambios y devoluciones, especialmente si no es posible probarse el calzado.

La sección de ofertas está disponible en nike.com.ar/oportunidades.