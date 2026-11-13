Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 1:00 p. m. · 1 min de lectura

Alexander De Croo, jefe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, advirtió que responder ahora a los efectos del fenómeno requeriría 36.000 millones de dólares, frente a los 73.000 millones que costaría hacerlo más adelante.

El fenómeno de El Niño observado este año podría convertirse en el más intenso jamás registrado y ya provoca impactos desde América hasta Asia. Ante ese escenario, Alexander De Croo, jefe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, sostuvo que actuar de manera anticipada permitiría reducir a la mitad el costo de la respuesta.

De Croo estimó que las medidas para afrontar las consecuencias del fenómeno demandarían 36.000 millones de dólares si se ponen en marcha ahora. En cambio, postergar la intervención elevaría la cifra a 73.000 millones de dólares.

El costo de responder tarde a El Niño

"Las necesidades para afrontar el impacto de El Niño representan 36.000 millones de dólares si se hace ahora. Si no, el coste será de 73.000 millones, el doble. ¿Queremos anticipar y ayudar a la gente, o vamos a esperar y a sufrir las consecuencias", expresó De Croo durante la reunión climática de la COP31, que se celebra en Antalya.

El funcionario también advirtió sobre el precio de la inacción frente a la crisis climática. "No actuar es la política climática más cara", señaló.

El llamado a financiar a los países en desarrollo

De Croo instó a las delegaciones, las instituciones financieras y los organismos multilaterales, incluido el Fondo Monetario Internacional, a facilitar el financiamiento para los países en desarrollo.

Según planteó, esos recursos son necesarios para proteger vidas, cultivos e infraestructuras y, al mismo tiempo, evitar que los costos de respuesta aumenten.