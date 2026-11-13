Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 1 min de lectura

Trabajadores estatales anunciaron la medida para este viernes en reclamo por salarios congelados, falta de paritarias y desfinanciamiento. La protesta se desarrollará sin abandonar los puestos ni interrumpir las tareas.

Trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) realizarán este viernes un "paro a la japonesa" en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque. La medida busca visibilizar reclamos salariales y cuestionamientos al funcionamiento del organismo.

Reclamos salariales y desfinanciamiento en la ANAC

Según explicó el coordinador nacional de ATE/ANAC, Marcelo Beleli, la protesta denuncia el congelamiento de una parte de los salarios, la falta de negociaciones paritarias y el desfinanciamiento de distintas áreas.

La medida se concentrará principalmente en las áreas de control terrestre. A diferencia de un paro tradicional, los trabajadores no dejarán sus puestos ni suspenderán las tareas.

La protesta se realizará sin interrumpir las tareas

"No abandonamos nuestras tareas: trabajamos cumpliendo de forma estricta cada reglamento y protocolo vigente. Buscamos visibilizar la crisis del organismo priorizando siempre la seguridad operacional".

Beleli señaló que el objetivo es hacer visible la situación de la ANAC mientras se mantiene el cumplimiento de los protocolos y se prioriza la seguridad operacional.