Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 10:52 a. m. · 3 min de lectura

La medida incorpora tramos de las rutas 35, 151, 152 y 22 al sistema de concesiones privadas. Todavía deben definirse las licitaciones, las obras, las estaciones de cobro y las tarifas.

Milei habilitó el cobro de peajes en cuatro rutas nacionales que atraviesan La Pampa

El Gobierno nacional firmó un decreto que incorpora las rutas 35, 151, 152 y 22 al sistema de concesiones privadas. La medida abre el debate sobre el estado de los caminos, el costo del transporte y el impacto económico que podría tener sobre los pampeanos.

El presidente Javier Milei firmó el Decreto 1358/2026, mediante el cual el Gobierno nacional avanza con la incorporación de nuevos corredores viales al sistema de concesiones privadas con cobro de peajes.

La decisión alcanza directamente a La Pampa, ya que contempla tramos de las rutas nacionales 35, 151, 152 y 22, utilizadas diariamente por transportistas, productores, trabajadores y familias.

La normativa, que también lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, establece que las empresas adjudicatarias podrán hacerse cargo de la reparación, mantenimiento, administración y explotación de los caminos, financiando esas tareas mediante el cobro de peajes.

Rutas deterioradas y nuevos costos para circular

Uno de los puntos que genera preocupación es el estado actual de varios de los corredores incluidos en la medida.

Las rutas nacionales 151 y 152 presentan importantes problemas de deterioro, una situación que desde hace años provoca reclamos por parte de conductores, transportistas y autoridades provinciales.

En este contexto, la posibilidad de incorporar peajes plantea un interrogante: ¿los usuarios deberán comenzar a pagar para circular por rutas que todavía necesitan reparaciones importantes?

El Gobierno nacional sostiene que el sistema de concesiones permitirá recuperar la infraestructura vial mediante inversiones privadas, mejorar la seguridad y reducir la necesidad de financiamiento estatal.

Sin embargo, también aparecen dudas sobre el impacto económico que podría generar la medida.

El impacto en la producción y en las familias pampeanas

La eventual implementación de peajes podría representar un nuevo gasto para el transporte de cereales, hacienda, combustibles, alimentos y otros productos que circulan por la provincia.

Ese incremento en los costos de traslado podría trasladarse posteriormente al precio de distintos bienes y servicios.

Pero la preocupación no se limita al sector productivo.

Miles de pampeanos utilizan las rutas nacionales para viajar por motivos laborales, realizar consultas médicas, estudiar o visitar familiares en otras localidades.

La incorporación de nuevas estaciones de peaje podría significar un gasto adicional para quienes necesitan desplazarse habitualmente.

La Ruta 5 y otros proyectos de peaje

La decisión se suma al proceso de concesión de la Ruta Nacional 5, donde está prevista una estación de cobro entre Catriló y Lonquimay.

También existe un proyecto para instalar un peaje sobre la Ruta Nacional 188, en la zona de Bernardo Larroudé.

De concretarse estas iniciativas, distintos corredores estratégicos de La Pampa quedarían alcanzados por sistemas de cobro para su utilización.

Qué establece el decreto y cuándo comenzarían los cobros

Es importante aclarar que la firma del decreto no significa que los peajes comenzarán a cobrarse inmediatamente.

La normativa establece un plazo máximo de doce meses para convocar a licitaciones públicas nacionales e internacionales.

Todavía deberán definirse los tramos específicos, las empresas concesionarias, las obras comprometidas, las ubicaciones de las estaciones de cobro y las tarifas correspondientes.

Un debate que también involucra al Estado nacional

La medida vuelve a poner sobre la mesa la discusión acerca del mantenimiento de las rutas nacionales y los recursos destinados a su conservación.

Mientras el Gobierno propone financiar las obras mediante concesiones privadas, persisten los reclamos por el deterioro de caminos que resultan fundamentales para la actividad económica y la comunicación entre localidades.

La pregunta que comienza a instalarse es quién debe afrontar el costo de recuperar una infraestructura que durante años acumuló problemas de mantenimiento.

Para los pampeanos, el debate no pasa solamente por la posibilidad de pagar un peaje, sino también por las condiciones de seguridad, el estado de las rutas y las garantías de que las obras necesarias efectivamente se realicen.

La decisión ya está tomada en el plano normativo. Ahora resta conocer cómo se implementará y qué consecuencias tendrá para quienes transitan diariamente por las rutas de La Pampa.

Fuentes consultadas: Axi +3