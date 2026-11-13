Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

La autobiografía de la mujer que emocionó al papa León XIV durante su visita al Cottolengo de Claypole ya no está disponible. La institución confirmó que prepara una reedición, aunque todavía no informó la fecha de lanzamiento.

El libro de Marta Griselda Torres, la mujer que compartió su historia con el papa León XIV durante su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, se agotó tras la repercusión del encuentro. La institución confirmó que ya trabaja en una nueva tirada.

“Informamos al público que el libro de Marta Griselda Torres 'Mi vida, un milagro de Dios' se encuentra actualmente AGOTADO”, comunicó el Cottolengo Don Orione Claypole en una publicación difundida en sus redes sociales. El aviso también se viralizó en X.

“Ya estamos trabajando en su reedición. Agradecemos profundamente su interés y les informaremos oportunamente cuando vuelva a estar disponible”, agregaron desde el hogar. Por el momento, no precisaron cuándo saldrán los nuevos ejemplares.

De qué trata el libro de Marta Griselda Torres

La obra, titulada Mi vida, un milagro de Dios. El amor en el dolor, tiene 114 páginas y reúne recuerdos de Marta, de 78 años, oriunda de María Grande, Entre Ríos. En sus páginas, relata una infancia marcada por el abandono de su madre, los problemas de salud y la búsqueda de un lugar donde vivir, hasta su llegada al Cottolengo.

Marta le entregó un ejemplar al Papa el lunes 9 de noviembre, tres días antes de cumplir 79 años. Fue elegida para hablar en representación de las personas que viven en el establecimiento y preparó su testimonio con el acompañamiento de su psicopedagoga. Al terminar de escucharla, León XIV le regaló un rosario.

El testimonio de Marta Torres ante el papa León XIV

Durante la visita, Marta recordó su infancia y los años en que pasó por distintas instituciones en busca de un hogar. Nació con discapacidad visual y parálisis cerebral, una condición que afectó su movilidad desde pequeña.

“Mi mamá me abandonó un día antes de mi cumpleaños, se fue de mi casa y no volvió más. Mi papá y mis hermanos se hicieron cargo de mí”, recordó.

También contó lo que representó para ella llegar al Cottolengo: “El Cottolengo para mí fue un faro de luz que iluminó mi vida”. Allí, señaló, encontró afecto y acompañamiento después de una larga búsqueda.

Una autobiografía para acompañar a otras personas

La autobiografía está dividida en tres partes: Los días en casa, Un lugar donde vivir y Carta a mamá. El recorrido concluye con una carta de perdón dirigida a su madre. Al presentar el libro, Marta explicó que quiso compartir su experiencia para acompañar a quienes atraviesan situaciones parecidas.

“Quiero hacer el bien, que pueda servir a otras personas que viven en una situación parecida, que sepan que no están solas, que tienen derecho a ser recibidas, amadas y respetadas”, expresó ante León XIV.

Al entregarle el ejemplar, también le dijo: “Santo Padre, hoy le entrego este libro que es parte de mi vida. Espero que le sirva de mucho bien y que usted también pueda ayudar a muchas personas”. Quienes quieran leer la obra deberán esperar el anuncio oficial del Cottolengo sobre la disponibilidad de la reedición.