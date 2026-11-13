Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

ANSES continúa este viernes 13 de noviembre con los pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones. Los montos incluyen el bono de 70.000 pesos para quienes corresponde, pero la información disponible no detalla las terminaciones de DNI alcanzadas.

La ANSES continúa este viernes 13 de noviembre con los pagos previstos en el calendario de noviembre. La acreditación alcanza a jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones, según la prestación y la terminación del DNI.

La información disponible no especifica qué terminaciones de documento cobran hoy en cada grupo. Los depósitos se realizan en las sucursales bancarias o por los canales habituales de cada prestación.

Jubilaciones y pensiones con haber mínimo

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo reciben 444.158 pesos. A quienes corresponde se suma un bono extraordinario de 70.000 pesos, por lo que el total llega a 514.158 pesos.

Pago de la PUAM y las Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) cobran 355.327 pesos, más el bono de 70.000 pesos. Con ese adicional, el monto total es de 425.327 pesos.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) también forman parte del calendario de pagos de este viernes e incluyen el bono extraordinario de 70.000 pesos para quienes corresponde. La información disponible no precisa el monto total ni las terminaciones de DNI alcanzadas.

AUH y Tarjeta Alimentar: montos de noviembre

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es de 159.611 pesos por hijo. ANSES deposita el 80 por ciento, equivalente a unos 127.689 pesos, mientras que el 20 por ciento restante queda retenido hasta que se acrediten los controles de salud y escolaridad. Si esos controles ya están verificados, también se paga la parte retenida.

Junto con la AUH se acredita la Tarjeta Alimentar: 72.250 pesos para un hijo, 113.299 pesos para dos hijos y 149.425 pesos para tres o más.

Otras asignaciones incluidas en el calendario ANSES

El cronograma de este viernes también contempla pagos de la Asignación por Embarazo (AUE), la Asignación Prenatal del SUAF y las asignaciones familiares para trabajadores registrados. La información disponible no indica los montos ni las terminaciones de DNI correspondientes a esos grupos.

Los pagos detallados corresponden únicamente a las prestaciones programadas para este viernes 13 de noviembre. Para identificar el día de cobro, es necesario consultar la terminación del DNI en el calendario oficial de ANSES.