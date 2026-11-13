Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 1 min de lectura

Tras máximas de hasta 31 grados, un frente frío provocará lluvias entre la madrugada y la mañana del sábado en el AMBA. La precipitación podría dejar entre 5 y 25 milímetros y aliviar el calor.

El pronóstico del tiempo anticipa un cambio marcado en el Área Metropolitana de Buenos Aires después de jornadas con temperaturas de hasta 31 grados. Un frente frío se acercará el viernes por la noche y hará rotar el viento hacia el sector sur, antes de la llegada de lluvias.

Durante el jueves y el viernes habrá nubosidad variable y temperaturas propias del verano. El panorama comenzará a desmejorar hacia la noche del viernes, cuando avance el sistema frontal sobre la región.

Cuándo llegan las lluvias al AMBA

Las precipitaciones están previstas entre la madrugada y la mañana del sábado, con una probabilidad superior al 60 por ciento. Durante el pasaje frontal podría darse la llamada popularmente lluvia mojareque: una garúa fina y persistente, que moja de manera gradual y no tiene intensidad torrencial.

La lluvia aliviará el bochorno y llevará la temperatura máxima a unos 27 grados. Los acumulados podrían ubicarse entre 5 y 25 milímetros en el Área Metropolitana.

El pronóstico para el domingo 15 de noviembre

Para el domingo 15 de noviembre, una vez que el frente frío haya atravesado la región, no se esperan precipitaciones. El cielo estará mayormente nublado y el ambiente será más templado, con una mínima de 18 grados y una máxima cercana a los 26 grados.

La semana cerrará sin alertas vigentes, de acuerdo con el pronóstico.