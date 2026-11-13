Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

El ataque ocurrió en el barrio Docta y quedó registrado por las cámaras de seguridad. La víctima sufrió una fractura en la órbita izquierda y el sospechoso fue imputado por lesiones leves y amenazas.

Un hombre fue detenido en la ciudad de Córdoba tras atacar a golpes a un cliente de una pizzería porque creyó que había mirado «de forma indebida» a su pareja. La agresión, que quedó registrada por las cámaras de seguridad del local, incluyó 11 puñetazos y continuó en un depósito del establecimiento.

El episodio ocurrió el viernes, cerca de las 21, en la manzana 23 del barrio Docta. El sospechoso llegó acompañado por una mujer y casi de inmediato discutió con otro cliente, que estaba sentado a una mesa con el celular en la mano. «¿Qué mirás?», le dijo al acercarse y, luego, lo llamó «degenerado».

La golpiza quedó registrada por las cámaras de seguridad

Después de pagar su pedido, el agresor se dirigió hacia la salida, pero volvió sobre sus pasos y comenzó a golpear a la víctima frente a clientes y empleados. Aunque algunas personas intentaron intervenir, siguió atacándolo.

Luego lo sacó de la silla y lo arrastró hasta un depósito ubicado al fondo del local, donde continuó pegándole mientras estaba en el suelo. En la grabación se ve que un joven enciende la luz y deja expuesta la escena. Antes de irse, el atacante le dijo: «¿Está bien así o querés que siga?» y salió del lugar para subir a una Ford Ranger estacionada afuera.

La víctima sufrió una fractura en la órbita izquierda

Mauro, el hombre agredido, contó que los trabajadores de la pizzería avisaron al dueño y le proporcionaron los datos del vehículo en el que escapó el sospechoso junto con la mujer. Después realizó la denuncia y fue atendido en un hospital, donde le practicaron una tomografía cerebral y una sutura.

El diagnóstico indicó «fractura del piso de la órbita y de la pared medial de la órbita izquierda, sin desplazamiento». La detención del sospechoso se concretó este jueves.

El sospechoso quedó imputado por lesiones leves y amenazas

El detenido fue identificado como Martín Roberto Díaz, de 47 años, profesor de rugby del Club Universitario. Quedó a disposición de la Fiscalía de Unidad Territorial 22, a cargo de Paula Bruera, e imputado por lesiones leves y amenazas.

La Subcomisión de Rugby del Club Universitario difundió un comunicado en el que expresó su «profunda preocupación» por el hecho y manifestó su solidaridad con la persona agredida y su familia.

«En primer lugar manifestamos nuestra solidaridad con la persona agredida y hacemos llegar nuestro acompañamiento a ella y a su familia, deseando su pronta recuperación».

La entidad también repudió «toda forma de violencia, incompatible con los valores de respeto, tolerancia y convivencia que promovemos a través del deporte».