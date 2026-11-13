El joven contó ante el Papa cómo atravesó el bullying, las adicciones y la vida en la calle hasta encontrar apoyo en el Hogar de Cristo. Después del encuentro en Palermo, describió el abrazo como un reencuentro con su abuelo y su hermano, que ya fallecieron.

“Buenas noches, Santo Padre, soy Cristian. Soy un joven en recuperación. Hoy estoy de pie gracias a la familia grande del Hogar de Cristo que un día recibió mi vida sin preguntarme quién era, me dio un abrazo, un plato de comida caliente y una cama para poder dormir. Yo estaba en la calle, y el piso de la calle es duro y frío”, dijo Cristian frente al papa León XIV en Palermo.

Su testimonio fue uno de los cuatro que se escucharon el martes en el escenario. El abrazo con el Pontífice se transmitió en pantallas ante más de un millón de personas, entre ellas muchos amigos del joven, que lo alentaron mientras contaba su historia.

Unos días después, Cristian recordó los nervios que sintió antes de hablar. “Cuando nos sentamos en las banquetas y el Santo Padre dijo que miremos al público ahí sí los nervios fueron bastante fuertes. Empecé a temblar, traté de respirar bien porque sabía que tenía que ser el primero en leer el testimonio. Cuando arranqué al principio me costó un poquito, pero después me largué y pudo salir bien”, contó.

El abrazo de Cristian con el papa León XIV

Al evocar el encuentro, eligió una palabra para describir lo que sintió: “Lo que sentí cuando lo abracé fue paz”. Y agregó: “Ese abrazo que le di a él sentí que fue el abrazo con mi abuelo y con mi hermano que ya no están. La verdad es que necesitaba un abrazo de esos”.

Ante León XIV, el joven relató que nació en una familia humilde y trabajadora que buscó darle lo mejor y que lo envió a un colegio privado para que se sintiera cuidado. Sin embargo, al relacionarse con chicos de otra condición social, empezó a sufrir bullying.

La discriminación que padeció durante años lo volvió retraído y tímido. Como no hablaba de lo que le pasaba, comenzó a aislarse de su familia y a acercarse a personas mayores que lo incorporaron a un grupo. “Los veía tomar alcohol y consumir drogas y empecé a imitarlos para no sentirme tan solo”, recordó. A los 15 años probó cocaína por primera vez.

De las adicciones y la calle a la recuperación

El consumo lo alejó de su familia y afectó su vida emocional: no podía sostener trabajos ni relaciones y la droga se convirtió en su prioridad. Tras la muerte de su abuelo, sintió que había tocado fondo y, agobiado por la culpa por su comportamiento, dejó su casa.

Pasó varios meses en la calle hasta que llegó al Hogar de Cristo de Moreno Sur. El camino incluyó recaídas. “Me costó entender que tengo una enfermedad, que soy adicto. Durante el proceso tuve que modificar muchas actitudes que fueron las que me llevaron a tomar malas decisiones. Tuve que sanar todo un pasado marcado por la violencia, y muchas otras cosas más que logré poner en palabras y en las manos de Dios”, afirmó ante el Papa.

Actualmente, Cristian elige permanecer en el hogar y acompañar a chicos que atraviesan dolores y situaciones que él conoce de cerca. También destacó los testimonios de los otros jóvenes que hablaron ante León XIV: Guadalupe, Agustina y Franco.

La fe y el mensaje de Cristian para los jóvenes

“Si hay algo que tenemos en común los cuatro es la fe. Fran con el periodismo y la incertidumbre, Guada con las dudas cuando le proponían ser una hermana, Agustina con la situación que llevaba adelante en los centros barriales. A todos nos generaba incertidumbre, duda, pero hay algo que nos unió a todos y generó algo bueno y fue Dios. Todos teníamos un propósito. Hablar frente al Santo Padre fue único e histórico”, expresó.

Sobre el mensaje del Papa a los jóvenes, dijo que quedó claro que “somos el motor del país hoy en día, que seremos el futuro”. También valoró el planteo de que los jubilados, las personas con discapacidad y quienes atraviesan adicciones “no son una carga, sino una bendición”. Para Cristian, esas palabras deben interpelar a la sociedad y alentarla a crecer “como hermanos, como familia”.

El joven también consideró importante el mensaje sobre el cuidado de los jóvenes frente a la inteligencia artificial. Señaló que detrás de una foto hay “una historia, una vida, cicatrices”, y sostuvo que es fundamental mostrarse como uno es.

“Lamentablemente, viene pasando que por las redes sociales muchas veces entramos a lugares que no deberíamos entrar: al juego, a la adicción, a mostrar alguien que no somos, cuando hay cosas más importantes como la vida de uno, la familia y el disfrutar”, advirtió.

La importancia de pedir ayuda y hablar del dolor

Desde su experiencia y su rol de acompañamiento en el hogar, Cristian remarcó la importancia de hablar con alguien de confianza cuando el dolor se vuelve difícil de sobrellevar, ya sea un familiar, un amigo u otra persona cercana. Para él, la comunicación puede ser clave en el barrio, la escuela o el club.