Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 1 min de lectura

La mujer escuchó ruidos en el techo de su casa, en el barrio Siglo XXI, y avisó a la Policía. Los agentes encontraron zapatillas y una frazada junto al tanque; luego le instalaron un botón antipánico de manera preventiva.

Una mujer de la ciudad de Santiago del Estero alertó a la Policía tras escuchar ruidos en el techo de su casa. Durante una inspección, los agentes encontraron que su expareja se habría instalado para dormir en la estructura del tanque de agua.

El episodio ocurrió en una vivienda de la Manzana 65 del barrio Siglo XXI, en la zona sur de la capital provincial. Los sonidos comenzaron dos noches después de que la pareja se separara.

El hallazgo en el tanque de agua de la vivienda

Ante la sospecha de que su exmarido ingresaba sin permiso, la mujer acudió a una comisaría para informar lo que sucedía. Efectivos policiales fueron hasta el domicilio y revisaron la parte superior de la propiedad.

Al llegar al sector del tanque, encontraron un par de zapatillas y una frazada. Esos elementos llevaron a los agentes a considerar que el hombre utilizaba ese lugar como refugio para dormir.

La situación de la expareja y las medidas de protección

Según trascendió, el hombre habría recurrido a ese improvisado refugio porque estaba en situación de calle. Tras la separación, habría ido a la casa de su madre, quien también lo habría echado.

La mujer había escuchado ruidos durante varios días sin saber que provenían de su propia vivienda. Aunque no manifestó su intención de presentar una denuncia penal, el caso llegó a la Unidad Fiscal de Género y Violencia Intrafamiliar, a cargo de la fiscal Silvia Luna Jaime.

La funcionaria dispuso medidas de protección y ordenó instalar un botón antipánico en el celular de la mujer. El dispositivo le permitirá pedir ayuda de inmediato si considera que está en riesgo.